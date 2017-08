Le boom des vacances spirituelles dans le Morvan

De plus en plus de français font une retraite spirituelle pour se ressourcer. L'abbaye-Sainte-Marie-de-la-Pierre-qui-Vire à Saint-Léger Vauban ( Yonne) dans le Morvan reçoit 4000 personnes par an et ce chiffre ne cesse d'augmenter.

C'est une abbaye bénédictine dans le parc régional du Morvan, au creux de la forêt. Un endroit paisible que de plus en plus de catholiques choisissent pour une retraite spirituelle. Pour le 15 août, l'abbaye reçoit une cinquantaine de personnes: sa capacité d’accueil maximum.

L’abbaye accueille des familles mais aussi beaucoup de jeunes qui éprouvent le besoin de se déconnecter de leur vie quotidienne. Des jeunes comme Pierre, 25 ans, diplômé à science po et en pleine préparation du concours d'entrée à l'ENA ( Ecole National d'Administration). Il est venu à l'abbaye pour réviser dans le calme mais aussi pour rompre avec le rythme de sa vie parisienne au milieu de la nature du silence et des prières. "Il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ce lieu" explique t-il " il y a la possibilité de s'associer aux prières des frères, la possibilité d'avoir un contact avec la nature et la déconnexion. ici le portable ne capte pas. ça fait beaucoup de bien de ne pas être esclave de son téléphone."

Faustein qui l'accompagne, trouve aussi que c'est une bonne chose de pouvoir pour un temps se libérer de la technologie : " ici", estime l’étudiant de 24 ans, "on est déconnecté d'internet et d'un certain empressement de la vie mais on est aussi profondément connecté à des choses intemporelles, profondes et belles. C'est une autre forme de connexion."

L'abbaye de Saint-Léger-Vauban reçoit 4000 personnes par an pour des retraites spirituelles. © Radio France - Thierry Boulant

De plus en plus de monde recherche cette connexion spirituelle. L'abbaye reçoit pratiquement chaque semaine, et c'est nouveau, des pensionnaires qui tentent pour la premier fois l'expérience de la retraite dans un monastère. Une quête qui dit quelque chose sur la société pour le Frère Jean-Louis, responsable de l'accueil : " il y a peut-être l'aspect religieux qui compte", estime t-il, _"mais il n'y a pas que ça. Je perçois une certaine gravité dans la société actuellement. E_st-ce une conséquence indirect des attentats? je ne saurais le dire. Mais les gens en tous cas", poursuit-il "se posent des questions sur le sens de leur vie, de leur travail. Il peut y avoir un certain désenchantement par rapport aux conditions de travail ou à la recherche de l'argent érigée en priorité."

Les retraites spirituelles durent en moyenne 4 jours. © Radio France - Thierry Boulant

Ce questionnement pousse en tous cas beaucoup de gens à essayer de trouver un lieu de paix et d'introspection. L'abbaye-de-la-Pierre-qui-Vire a reçu l'an dernier 4000 personnes. Un chiffre qui devrait encore augmenter cette année. Ces retraites durent en moyenne 4 jours et on demande une participation de 18 à 40 euros par jour aux résidents, selon leurs moyens, pour une pension complète.

Des étudiants choisissent l'abbaye de la Pierre qui Vire pour se ressourcer. Reportage de Thierry Boulant Copier