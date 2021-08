Le Bourg-d'Hem : le poste de secours renommé pour rendre hommage au surveillant de baignade décédé

Tous les baigneurs présents sur la plage du Bourg-d'Hem, le 4 août 2020, se rappellent du sauvetage miraculeux. Vincent Dufresne, surveillant de baignade de 22 ans venu en Creuse pour la saison, a sauvé la vie d'un jeune homme en difficulté. Quelques mois plus tard, Vincent s'est suicidé. Un an jour pour jour après l'acte héroïque, la mairie a décidé de renommer le poste de secours à son nom pour honorer sa mémoire. Une trentaine de personnes, dont sa famille, étaient présentes à cet hommage.

"Il y a un an jour pour jour, il était devenu notre héros"

"Vincent Dufresne a travaillé ici-même l'été dernier, durant deux mois il surveillé notre baignade, raconte Robert Deschamps, le maire du Bourg-d'Hem, à travers un discours. Nous avions tous apprécié sa gentillesse, sa disponible sans faille et le sérieux avec lequel il remplissait sa mission. Il y a un an jour pour jour, il était devenu notre héros de l'été."

Choqués et affectés par le suicide de Vincent Dufresne, les membres du conseil municipal ont imaginé cette plaque. "La proposition a été faite par mon adjoint au tourisme, glisse Robert Deschamps. L'ensemble du conseil municipal a trouvé l'idée excellente." Ce sont Thomas, le frère de Vincent, et ses parents, Hélène et Hervé qui ont dévoilé la plaque. "On pleure mais cela nous fait énormément de bien", explique la maman. "Cela réchauffe le cœur et ça permet d'avancer, on aura le souvenir à jamais", ajoute le frère.

À la cérémonie, des habitués de la plage, mais aussi des vacanciers avec qui Vincent avait passé des soirées l'été dernier au Bourg-d'Hem. "Vincent ne laissait personne indifférent, témoigne son père, trémolos dans la voix. Il était un aimant, tous ceux qui faisaient sa connaissance voulaient revenir vers lui." C'est le cas de Mickaël et Anne-Cécile. En vacances au Bourg-d'Hem l'an dernier, ils ont connu Vincent. Ils sont revenus pour la cérémonie : "C'était une personne très agréable, plusieurs fois le soir on le conviait à venir manger avec nous, se souvient Mickaël. Aujourd'hui, il y a un gros pincement."