Le Bourg d'Hem : De justesse, le surveillant de baignade sauve un jeune de la noyade

Quelques jours après son sauvetage, Vincent Dufresne n'en revient toujours pas. « C'est une bouffée d'adrénaline. » S'il n'avait pas été là, ce mardi, à 13h30 sur la plage du Bourg d'Hem, le pire serait peut-être arrivé.

Ce jour-là Vincent doit surveiller la plage à partir de 14 heures. Il arrive un peu en avance, et se jette à l'eau pour nager un peu. Quand tout à coup, un groupe de jeunes tente de traverser la Creuse, une traversée de plusieurs dizaines de mètres. Tous parviennent sur l'autre rive, sauf un, qui commence à paniquer, hors de la zone surveillée. Très vite, Vincent Dufresne comprend. Repos ou pas, il n'hésite pas une seconde, et sprinte vers le nageur en détresse. « On file directement chercher la victime, essayer de la rassurer. Je l'aidée à sortir la tête de l'eau, à respirer, parce qu'elle avait bu la tasse deux ou trois fois.»

Normalement je devais pas être là

Vincent remorque ensuite le jeune jusqu'au rivage, « aidé par un adulte sur les derniers mètres. » Sa mission ne s'arrête pas là, une fois hors de l'eau, la victime reste surveillée. Excellent nageur et formé aux premiers secours, Vincent connaît les risques, « le principe de la noyade sèche, c'est quand on avale de l'eau, et qu'elle reste stagnante dans les poumons. La noyade peut se déclencher quatre à cinq heures après. »

La plage du Bourg d'Hem est surveillée chaque jour de 14 heures à 19 heures. © Radio France - Matthieu Le Meur

Le jeune rescapé a eu beaucoup de chance. « Normalement je ne devais pas être là », médite Vincent. C'est sa troisième saison en tant que surveillant de baignade, et son premier sauvetage. Le jeune étudiant en commerce international connaît les risques, et encourage les gens à « passer leur brevet de sauvetage et leurs premiers secours. On manque de 5 000 surveillants de baignade chaque été en France, et chaque année il y a des centaines de noyades. Si j'avais pas été là, peut-être que le jeune homme n'aurait été qu'une statistique de plus. »