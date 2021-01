Le Bourges Basket éliminé dès le premier tour de l'Euroligue

Le Bourges Basket n'a pas réussi à rééditer l'exploit. Après la victoire jeudi 21 janvier contre Galatasaray, les Berruyères affrontaient le même adversaire vendredi soir. Cette fois, ce sont les Turques qui se sont imposées 75-65. Une défaite synonyme d'élimination dès le premier tour d'Euroligue pour le club berruyer.

Les joueuses marchaient sur un fil depuis le début de la compétition. Battues à deux reprises par Sopron et Basket Landes début décembre, elles n'ont pas réussi à redresser la situation lors de cette semaine de matchs au Prado de Bourges. Avec quatre défaites en cinq matchs de poule, Bourges quitte prématurément l'Euroligue. Une élimination dès le premier tour, ça n'était arrivé qu'une seule fois, lors de la saison 2015-2016 (les Berruyères avaient alors remporté l'Eurocoupe). Une vraie déception pour le Bourges Basket, triple vainqueur de la compétition en 1997, 1998 et 2001 ; et habitué à se qualifier pour les quarts de finale.

Le Bourges Basket rejoue dimanche après-midi, contre Basket Landes, à 15h20. Un dernier match d'Euroligue sans véritable enjeu mais qui doit quand même permettre aux Berruyères de se remettre en selle pour la suite de la saison. Elles sont invaincues et en tête du championnat de France pour le moment.