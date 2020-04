Le Bourges Basket lance une cagnotte solidaire pour l'hôpital Jacques Cœur

"Jouons collectif avec le centre hospitalier Jacques Cœur". C'est le sens de cette cagnotte solidaire lancée par le Tango Bourges Basket ce mercredi. Le club sportif fait preuve d'une grande solidarité en lançant cette initiative. Il appelle sa communauté à faire un don pour aider l'hôpital de Bourges.

L'argent récolté permettra de renouveler le matériel de l'hôpital pour les soignants. Et ainsi améliorer les conditions des soins des patients qui sont inévitablement de plus en plus nombreux, en raison de l'épidémie de Covid-19.

Un premier objectif de 5 000 euros de dons est fixé. Mais évidemment, il sera possible de donner encore plus. Chaque don est le bienvenu, il n'y a pas de "petite somme". Le Tango Bourges Basket précise que les dons au-dessus de 10 euros pourront être récompensés à la fin de la cagnotte avec un tirage au sort : des places pour les prochains matchs des Tango, des goodies du club ... et même d'autres surprises.