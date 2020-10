Le Bourges Basket va enfin débuter sa saison contre Lyon ASVEL !

La longue période sans match va prendre fin mercredi 28 octobre pour le Bourges Basket. Les joueuses, le staff technique, les dirigeants mais surtout le public sont privés de rencontres officielles depuis 231 jours ! Une éternité pour tous les passionnés. Mercredi, le Bourges Basket va recevoir l'équipe de Lyon ASVEL à 20h à la salle du Prado. Cette rencontre comptant pour la troisième journée de la Ligue féminine de basket avait été reportée à cause de plusieurs cas de Covid-19 détectés dans les effectifs des deux clubs.

Un nouveau protocole sanitaire est entré en vigueur cette semaine, il est allégé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aucun cas de coronavirus a été trouvé dans les deux clubs.

Pas de billetterie ouverte

Le Prado ne pourra pas accueillir plus de 1 500 personnes, la jauge ayant été revue à la baisse en raison des nouvelles mesures sanitaires prises par la préfecture du Cher. La billetterie ne sera donc pas ouverte jusqu'à nouvel ordre pour les prochaines rencontres à domicile, à commencer par celle contre l'ASVEL mercredi. Seuls les partenaires et les abonnés pourront assister à la rencontre. "Une décision malheureuse et indépendante de la volonté du Tango Bourges Basket mais qui se doit d’être strictement respectée afin de préserver la sécurité de tous et pouvoir envisager un retour à la normale le plus rapidement possible", indique le club berruyer dans un communiqué.