Le Bourget-du-Lac : un camion toupie s'écrase sur le parking d'un restaurant

Le Bourget-du-Lac, France

cela fait cher le déjeuner. Deux clients ont eu la mauvaise surprise ce mercredi, après leur repas, de voir leur voiture totalement défoncée. Et pour cause, un camion toupie, chargé de transporter du ciment, est sorti de la route, a passé une barrière de sécurité et s'est écrasé sur le parking du restaurant Lamartine, au Bourget-du-Lac (Savoie).

La voiture écrasée. - Pierre Marin

On ne connaît pas encore les causes mais l'accident s'est produit vers 13 heures, en plein service. Le chauffeur s'est fait mal au dos. Du côté des clients et du personnel, il n'y a pas eu de blessé.

Les clients n'ont pas réagi sur le moment

Le chef du restaurant, Pierre Marin, était en plein dressage à ce moment là. "J'ai cru que c'était la montagne qui s'écroulait. J'ai entendu un énorme bruit, je me suis retourné et j'ai vu un nuage de poussières."

L'intervention a été longue pour dégager le camion - Pierre Marin

Au même moment, les clients étaient eux à table et n'ont pas vraiment compris ce qu'il se passait. "On n'a pas voulu les affoler alors on ne leur a rien dit" explique le chef. "On a laissé terminer les deux clients, dont la voiture a été écrasée, finir leur déjeuner puis on les a prévenus et appelé un taxi. Sur le moment ça file un coup car il a fallu gérer les équipes et le stress. On a vite été voir le chauffeur. On a quand même eu de la chance." Malgré l'accident, le service se fera normalement mercredi soir.