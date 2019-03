VIDEO - "Le boy's club, ce sont ces hommes en responsabilité, qui s'entraident et ne veulent pas de femmes"

Deux femmes ont débattu ce vendredi en studio dans le cadre de notre émission Ma Voix Compte : une militante féministe et une cheffe d'entreprise.

Une cheffe d'entreprise et une féministe ont pu échanger.

Pour notre nouvelle émission Ma Voix Compte, la thématique retenue était l'égalité entre les femmes et les hommes. Françoise Ballet-Blu, dirigeante d'une enteprise spécialisée dans le digital et la communication à Poitiers, co-présidente d'Entreprendre au Féminin et suppléante du député LREM Jacques Savatier, a pu échanger face à Marion Babin.

Membre de l'association des Amis des femmes de la libération, féministe engagée, contrôleuse aérienne à l'aéroport de Poitiers, Marion Babin tient une chronique hebdomadaire autour du sujet sur Radio Puslar.