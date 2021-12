Six ans plus tard, le bras de fer se poursuit autour du projet Ikea-Leclerc à Béner

Voilà sept ans que le projet de zone commerciale à Béner provoque des remous en Sarthe. Une nouvelle décision judiciaire survient dans ce dossier avec l'annulation du permis modificatif par la Cour d'appel administrative de Nantes. Cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir de ventes de locaux avant la construction. La société Bénermans, qui porte le projet, n'a pas donné de caution suffisante. Mais cela n'inquiète pas son gérant. Il évoque un problème de calendrier. "Nous obtiendrons ce permis très facilement le jour où nous donnerons la caution. Mais elle ne peut être délivrée que le jour où on aura une meilleure connaissance du démarrage du chantier", souligne Claude Hervé, qui a accepté de s'exprimer au micro de France Bleu Maine.

Les permis de construire ne sont pas remis en cause

Les permis de construire ne sont pas remis en cause par cette nouvelle décision de justice. Et c'est tout ce qui compte aux yeux de la société Benermans. Cette zone commerciale verrait l'ouverture d'un magasin Ikea et l'arrivée du Leclerc actuellement basé aux Fontenelles, ainsi qu'une galerie commerciale à ciel ouvert. "Je serai fier de permettre aux Manceaux d'avoir à proximité des enseignes qu'ils n'ont pas aujourd'hui et qui les obligent à se déplacer à Tours, Nantes ou Paris pour faire leurs achats. Le projet fera peut-être l'objet de quelques adaptations en fonction des comportements. Mais il reste à l'état où il a été étudié il y a déjà quelques années", assure avec conviction Claude Hervé qui affirme également que tous les partenaires initiaux sont toujours présents. Le groupe Ikea n'a pas répondu à nos sollicitations.

Je reste très optimiste car il y a eu 67 recours déposés, 66 rejetés ont été rejetés. - Claude Hervé

Aucune date de chantier n'est fixée, car il reste un recours déposé par les opposants au projet et toujours examiné devant le Conseil d'Etat. Il porte sur une captation d'eau dans le cours d'eau de l'Huisne tout proche, que la zone commerciale risquerait de polluer. "Nos arguments sont solides donc Si notre recours est rejeté, ce sera aux politiques de prendre leurs responsabilités", lance Maître Thomas Dubreuil, avocat de l'association Patrimoine et Environnement. "Le contexte a totalement changé depuis six ans autour de la préservation de l'environnement et notamment autour de l'artificialisation des sols. On a un moratoire prononcé par le président de la République et ce genre de projet est complètement antinomique. Sa démesure et ses 34 hectares font que le projet en lui-même est remis en cause", conclut l'avocat.