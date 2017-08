Le Brésilien Otavio débarque chez les Girondins de Bordeaux

Le brésilien Otavio est arrivé lundi à Bordeaux. Le jeune milieu défensif (23 ans) doit s'engager chez les Girondins pour quatre ans.

Jocelyn Gourvennec cherchait un milieu défensif, il l'a donc trouvé. Le Brésilien Otavio, sous contrat à l'Atlético Paranaense, est arrivé à Bordeaux lundi. Une fois la visite médicale passée, il doit signer un contrat de 4 ans. Le montant du transfert est estimé entre 5 et 7 millions d'euros en fonction des primes et bonus.

Conséquence, c'est le jeune uruguayen Mauro Arambarri qui a son bon de sortie. Le joueur de 21 ans ne s'est jamais imposé aux Girondins. Seulement 40 minutes de jeu la saison dernière. Le club lui offre donc la possibilité d'aller voir ailleurs. Il devrait retourner en Uruguay et résilier son contrat. Ce départ, un peu précipité, permet de libérer un poste d'extra-communautaire et donc l'arrivée d'Otavio. En attendant ceux — espérés — de Rolan et de Pablo, qui est en contact avancé avec les Corinthians. Deux dossiers qui bloquent et qui commencent à agacer au Haillan. D'autant que Jocelyn Gourvennec attend encore des renforts. Le club travaille, selon lui, sur des dossiers "complexes", "ça n'avance pas aussi vite qu'on le souhaiterait" dit-il. Dans le viseur des Girondins, il y a le Brésilien Cafu, l'ailier gauche du club bulgare de Ludogorets. Il viendrait compenser le départ d'Adam Ounas. Enfin dernier poste à pourvoir, celui de latéral gauche même si Théo Pellenard, récemment prolongé, a parfaitement assuré l'intérim dimanche contre Angers.