Le Breuil-en-Auge, première commune du Calvados à afficher son nom en normand

En arrivant dans la commune, on peut lire depuis quelques jours "Le Breul", en dessous du panneau officiel du Breuil-en-Auge. C'est le maire adjoint de ce village du Pays d'Auge, Alain Testard, qui a souhaité se renseigner sur les origines du Breuil-en-Auge. "Certains cherchent leurs ancêtres, d'où ils viennent, moi, je me suis dit : pourquoi ne pas me renseigner sur ma commune. Il y a sûrement quelque chose derrière son nom", explique-t-il. Un comité de spécialistes, initié par la Région Normandie, a donc planché sur le sujet. "Et on s'est retrouvé avec tout un historique du nom", raconte Alain Testard.

"Le Breuil, finalement cela veut dire "petit bois entouré de haies". Et notre nom normand c'est donc Le Breul", poursuit le maire du Breuil-en-Auge, David Pottier. Il se réjouit d'être le premier dans le Calvados à participer à l'opération "panneaux normands", lancée en 2019 par la Région. "Des collègues élus des communes alentours commencent déjà à se renseigner, à me poser des questions sur la démarche, le panneau. J'ai l'impression que ça donne envie aux autres de le faire", raconte-t-il.

La fierté normande

Plus qu'un simple panneau affiché à l'entrée du village, cette initiative permet d'affirmer l'identité normande selon David Pottier. "C'est important, il ne faut pas perdre nos racines. Je pense qu'il faut marquer, affirmer l'identité normande. Nous sommes dans une superbe région, très attractive, il faut être fier d'être normand, et l'afficher", estime-t-il. "C'est toujours intéressant, mais c'est surtout important de savoir d'où l'on vient", ajoute Alain Testard.

David Pottier, le maire du Breuil-en-Auge, et son adjoint, Alain Testard. © Radio France - Léa Dubost

Dans le village, cette initiative fait l'unanimité. "C'est très bien. Cela permet de faire revivre le patois normand. On revient à l'histoire, à la vraie Normandie", estime Charlotte, habitante du Breuil-en-Auge. Le gérant de la supérette "Proxi", Serge, est du même avis. "Revenir en arrière, sur l'histoire, je trouve ça génial. Moi, je ne suis pas originaire d'ici, je suis de la plaine de Caen. Donc je trouve ça très intéressant de connaître l'histoire de la commune", résume-t-il. Aujourd'hui, le normand est parlé par 30 000 personnes, classé comme langue « en grand danger » par l'UNESCO.