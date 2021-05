Le Brunch des Halles revient à Dijon dès le 30 mai

Dès le dimanche 30 mai, le Brunch des Halles revient à Dijon, et pour chaque dimanche, jusqu'en septembre ! Chaque semaine, un restaurateur dijonnais est mis à l'honneur, et peut proposer un menu. Comme l'année dernière, cette édition 2021 sera "à emporter".

Le Brunch des Halles revient à Dijon, pour une sixième édition ! Cette année, comme l'année dernière, les brunchs seront "à emporter", et ça commence dès le dimanche 30 mai 10 heures, jusqu'au dimanche 19 septembre.

Une nouvelle impulsion

Après l'année qui vient de s'écouler, les restaurateurs en ont vu de toutes les couleurs et le maintien de cet événement est une excellente nouvelle, pour les établissements qui participent à la nouvelle édition du Brunch des Halles. "J'ai vraiment douté, et j'avais peur, mais finalement c'est maintenu, c'est un signe que les affaires repartent !" s'exclame Sylvie, cheffe chez Les Trois Ducs, un restaurant traiteur à Dijon.

Pour cette restauratrice, sa participation était primordiale, elle qui ne peut pas rouvrir dès le 19 mai, puisqu'elle n'a pas de terrasse. "Et après cette année où nos recettes ont été mises à mal, c'est une nouvelle impulsion !" conclut-elle.

Pour David Leconte, patron du Bistrot des Halles, cette nouvelle édition est aussi l'occasion de se diversifier. "Cette année passée à la maison nous donne encore plus que jamais envie de pouvoir faire plus de choses, en-dehors du service que l'on propose habituellement, tenter de nouvelles choses, des nouvelles recettes" confie-t-il.

Un enjeu touristique

Le tourisme est aussi un des secteurs qui a beaucoup souffert, et qui souffre encore beaucoup de la crise sanitaire. Et pour Sladana Zivkovic, directrice de l'Office de Tourisme de la métropole de Dijon, cette nouvelle édition du Brunch des Halles est une occasion pour remédier à cela. "Chaque année le Brunch des Halles attire beaucoup de touristes, et on espère que cette année ne dérogera pas à la règle" explique-t-elle.

"Avant, Dijon rayonnait beaucoup avec sa moutarde ou son bœuf bourguignon par exemple, de la nourriture locale. Et ce brunch, c'est aussi une manière de mettre en valeur la gastronomie française, et cela marche vraiment bien" termine-t-elle.

Le Brunch des Halles, ça commence dès le dimanche 30 mai, à 10 heures, et il est d'ores et déjà possible de réserver son ou ses billets juste ici !