Dax, France

Tout ce qui est bu, même avec modération, doit, à un moment ou un autre, ressortir. Si l'on remonte à la source de l'urine à la feria de Dax, on arrive le plus souvent à une tireuse à bière. Comme celle à laquelle s'abreuve ces deux copains. "Oui le point de départ c'est qu'on boit", répondent-ils quand on les interroge sur leurs pratiques en la matière. Mais eux l'assure, jamais ils ne se soulage en pleine rue. "Dax est équipée, il y a des urinoirs partout, des toilettes partout." Et pour les dames ? " C'est facile" répond cette festayre dans une file d'attente pour accéder aux sanitaires.

110 000 euros de budget pipi

Et si c'est facile, c'est que de gros efforts sont fait depuis des années pour tenter d'endiguer le problème pipi dans la rue. Chaque année, plus de toilettes sont installées, plus d'urinoire aussi. Ces derniers ont été fabriqué par les services de techniques de la ville qui les prête à ses voisines, Mont-de-Marsan et Bayonne.

A Dax, pour cette feria 2018, 78 WC dont 15 accessibles pour les personnes à mobilité réduite ont été installé. 23 mur d'urinoir également, dont un avec vue sur le Splendid. Mais malgré cela, quand la fête avance, quand l'alcoolémie monte au rythme des décibels, certains cèdent encore à la facilité comme ce jeune homme déjà passablement éméché à 22h00. Il urine en contre bas de la rue du toro : "C'est vachement plus pratique, tente-il de se justifier, avec une diction hasardeuse. "J'en pouvais plus, ma vessie allait exploser, franchement, j'ai pissé là où je pouvais".

J'en pouvais plus, j'ai pissé là où je pouvais"

C'est un cas de plus en plus rare, notamment grâce à ces moyens mis en place par la ville, même si il faudra toujours plus de pédagogie, notamment en direction des hommes, les plus fautifs dans cette affaire explique Frédéric Coudron, le directeur général des technique de la ville et de l'agglo de Dax. "Le budget pipi pour la ville, cela représente cette année un peu plus de 110 000 euros, là où on était encore en 2013 à 90 000 euros. Donc, il y a un réel effort."

A l'annonce de ce coût pour le contribuable dacquois qu'il est, le jeune homme surpris en train d'uriner dans la rue ouvre grand la bouche pour exprimer son étonnement avant de conclure : "La prochaine fois, je pisserai dans les pissotières".

En principe, les bars sont tenus de mettre à disposition leurs toilettes et, contrairement à Bayonne qui l'a annoncé cette année, à Dax, la police municipale ne verbalise pas ceux qui sont pris en flagrant délit de pipi en dehors des lieux autorisés.