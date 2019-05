PHOTOS - Le bureau de poste de Béziers-centre entièrement repensé

Plus d’un million d’euros ont été investis par La Poste pour moderniser ses agences à Béziers. Celle du centre-ville Citadelle a été entièrement repensée et modernisée. L’ouverture est prévue le lundi 6 mai.

Béziers, France

Depuis 11 semaines, le bureau de La Poste Citadelle, place Jean-Jaurès dans le centre de Béziers est en travaux. Quelque 336.000 euros ont été investis pour accueillir les clients dans de meilleures conditions. Cet espace de 160 mètres carrés a été entièrement repensé et modernisé. La vingtaine de personnels s’active pour respecter la réouverture du bureau le 6 mai. Ici, les guichets ont disparu. Les clients bénéficient d’un espace deux fois plus grand, composé de deux îlots bancaires (pour toutes les opérations financières), un îlot courrier/colis et un îlot dédié à l’accueil des professionnels.

Un accueil sur-mesure

Des agents d’accueil, équipés de smartphone baptisés Smartéo ont pour mission de prendre en charge les clients dès leur arrivée dans l’immense hall. Ils seront ensuite guidés vers les différents espaces dédiés. Afin de gagner du temps, les agents peuvent par ailleurs réaliser de nombreuses opérations en ligne comme l’affranchissement, le choix des emballages, les dépôts ou retraits de recommandés. Le choix a été fait de rendre plus accessible les différents services proposés. Une meilleure visibilité des espaces dédiés explique Jean-Michel Thomas, le directeur du bureau.

"Notre objectif est de s’occuper au plus vite de clients, ne pas lui faire perdre son temps."

Le bureau de poste Citadelle accueille en moyenne 740 clients par jour. L'offre de services a été repensée pour accueillir les clients dans de meilleures conditions. Par ailleurs, l’accès aux services et la circulation sont facilités pour les personnes à mobilité réduite.

Près d’un million d’euros investis dans les bureaux de poste de Béziers

Il s’agit du troisième bureau de poste rénové à Béziers depuis 2016. D’abord la modernisation du site boulevard Clemenceau puis celui de la Devèze en 2017. Aucune date n’a été précisée pour d’éventuels travaux du bureau de Béziers Grangette.

Tout est fait pour simplifier la vie des clients dixitJean-Michel Thomas, le directeur du bureau de Poste Béziers Citadelle Copier

Le bureau de La Poste Béziers Citatelle est ouvert en continue de 8h30 à 17h30 les lundi, mercredi, jeudi, et vendredi ; le mardi de 8h30 à 12h et de 17h à 17h30 ; le samedi de 8h30 à 12h.

L'espace bien plus grand a été repensé pour un meilleur accueil © Radio France - Stéfane Pocher

Le bureau de Poste avant sa modernisation - La Poste

Les agents d’accueil sont équipés d'un smartphone © Radio France - Stéfane Pocher