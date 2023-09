Le bureau de Poste de Nîmes Esplanade fermé pendant cinq mois pour travaux

Située au 1, boulevard de Bruxelles, la Poste de Nîmes Esplanade sera fermée pour cinq mois à partir du lundi 2 octobre. Des travaux vont être entrepris pour améliorer l'accueil des clients. En attendant sa réouverture, le 28 février 2024, les clients sont invités à se rendre à l'arrière de la Poste de Nîmes-Gambetta (rue Robert) pour le retrait des colis et des lettres recommandées. Du lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 17h - Le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. - Le samedi de 9h à 12h.

ⓘ Publicité

Pour toutes les opérations courrier/colis courantes et opérations bancaires, les clients sont invités à se rendre à La Poste de Nîmes Capitelles, située 195 avenue de Bir Hakeim. Elle est ouverte du lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 18h - Le jeudi de 9h à 12h et de 14h15 à 18h. Le samedi de 9h à 12h.