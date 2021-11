Le bureau de poste de Saint-Cyprien village fermé depuis février, les agents se mobilisent

Les agents de La Poste se mobilisent tous les jeudis et vendredis à Saint-Cyprien.

Ce jeudi, la pétition comptait environ 500 signatures. Les agents de La Poste se mobilisent depuis plusieurs semaines, au village, contre la fermeture du bureau à côté de la mairie. "Il est fermé depuis février, regrette Patricia Flahaut, qui travaille au bureau de la plage, et membre du syndicat Sud Poste. Quatre personnes sont parties à la retraite sans être remplacées." L'affluence est donc élevée, parfois, au bureau de la plage. "Ça crée de l'attente, des incivilités et du stress."

ÉCOUTEZ - Les salariés de La Poste font signer une pétition sur le marché de Saint-Cyprien. Copier

La direction de La Poste explique que le bureau du village est fermé pour des raisons sanitaires. "De plus, pour répondre à la demande des habitants, La Poste Relais a ouvert depuis juillet au sein du commerce Des trucs et des machins, dans le centre de Saint-Cyprien. Les clients peuvent y retrouver toutes les opérations courantes ourrier et colis."

Aucune date n'est prévue pour la réouverture.