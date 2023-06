Le bureau de poste de Saint-Denis-en-Val va fermer ses portes

C’est un nouveau bureau de poste de la Métropole qui va bientôt fermer ses portes, celui de Saint-Denis-en-Val. Il sera remplacé à l’automne prochain par un relais postal tenu par un commerçant de la commune. Ce transfert, acté en conseil municipal, a suscité les foudres de l’opposition.

ⓘ Publicité

La fermeture du bureau de poste de la commune a du mal à passer au sein de l'opposition municipale dionysienne. Pour Yann Portuguès "initialement, il n'y avait aucune raison pour une commune comme la notre de 8.000 habitants de fermer ce bureau". Le conseiller municipal d'opposition ajoute "la Poste n'a pas notifié son intention de fermer, c'est la maire qui pense avoir trouvé une solution pour dit-elle restaurer le service public". Marie-Philippe Lubet a une toute autre version. Le bureau de Saint-Denis-en-Val, qui partage ses heures d'ouverture avec celui de Saint-Jean-le-Blanc, engendre "des fermetures inopinées, des horaires qui se réduisent de plus en plus" explique la maire. Avec un service de la Poste qui "n'ira pas en s'améliorant, il fallait trouver une solution" atteste Marie-Philippe Lubet.

Un relais postal au bar-tabac

Après plusieurs mois de discussions entamées avec la Poste, la solution qui a été trouvée, c'est celle du relais postal qui sera tenu à l'avenir par le bar-tabac de la commune. "Ce n'est pas un moindre mal" assure Marie-Philippe Lubet qui précise que "tous les services postaux seront assurés de façon optimale avec des horaires d'ouverture qui seront beaucoup plus étendues et qui au moins seront respectés". Pour Yann Portugès, ce relais postal "est largement insuffisant, ce n'est plus au même endroit, ce n'est plus les mêmes prestations". L'opposant conclue "le commerçant est-ce qu'il va tenir ? rien ne l'empêche de jeter l'éponge et après qu'est-ce qu'il se passe ?". Une pétition circule dans les boîtes aux lettres de Saint-Denis-en-Val pour éviter la fermeture de ce bureau de poste qui devrait intervenir à l’automne prochain.