Le bureau de poste de Villedieu sera transféré à l'épicerie en mars

Villedieu, France

A Villedieu, le bureau de poste sera transféré à l'épicerie en mars 2019. Le syndicat SUD PTT dénonce la fermeture de ce bureau de poste en zone rurale du nord du Vaucluse. Le syndicat demande que les missions de service public soient assurées par des postiers. La direction de la Poste répond que les usagers y gagnent en heures d'ouverture et que d'autres bureaux de poste du nord du Vaucluse pourraient eux aussi fermer. Malaucène pourrait accueillir une agence postale communale.

70 heures d'ouverture à l'épicerie contre 12 au burau de poste de Villedieu.

Le bureau de poste de Villedieu était ouvert seulement 12 heures par semaine. C'est le plancher du contrat de présence postale passé entre l'Etat et La Poste. Avec le transfert des activités postales à l'épicerie, la Poste a calculé que l'amplitude horaire passe à 70 heures par semaine pour déposer un colis, retirer un recommandé ou même 150 euros par semaine par compte. Il n'y avait déjà plus de conseiller bancaire depuis très longtemps à Villedieu. Tous les conseils pour les prêts immobilier ou les prêts à la consommation devront se faire dans une agence en ville. L'épicerie de Villedieu touchera un forfait de 320 euros par mois et une commission sur les ventes de colis et de timbres dans ce relais Poste.

Bientôt un employé de mairie au guichet de La Poste à Malaucène

Sud PTT appelle les élus à se mobiliser pour conserver leur bureau de poste et les missions de service public des postiers. A Villedieu, la municipalité a participé à ce transfert vers l'épicerie. Selon SUD PTT, à Malaucène et Visan, les bureaux seraient déjà menacés de fermeture. La direction de la poste confirme que la mairie de Malaucène est en pourparlers pour fermer le bureau de poste et le remplacer par une agence postale communale en confiant à un employé de mairie les missions du postier.