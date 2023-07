Le bureau de poste quartier Saint-Ruf à Avignon a définitivement fermé

"Une connerie." La colère de Marie est partagée à la sortie du bureau de poste dans le quartier Saint-Ruf d'Avignon. Au bord des voies de tram, cette retraitée est révoltée par la disparition des guichets : "une connerie de plus. La Poste était absolument indispensable. Je viens ici pas seulement pour la banque mais pour tout." Le rideau des locaux a définitivement été baissé ce vendredi 28 juillet peu après 16 heures. Selon la direction, il y avait un nombre de clients en baisse . Ils étaient 180 chaque jour en 2019 contre 80 aujourd'hui d'après ces chiffres.

Les syndicats, les habitants et commerçants ainsi que la mairie se sont longuement mobilisés contre cette fermeture . La maire Cécile Helle a envoyé un courrier à la direction de La Poste pour dénoncer "une grave atteinte et une remise en cause profonde du service public dû aux habitants de notre ville".

Quelques autocollants sur la devanture du bureau de Poste Saint-Ruf à Avignon (Vaucluse) © Radio France - Romain Berchet