Le bureau de Poste quartier St Ruf à Avignon va fermer

Le 31 juillet, le bureau de Poste de l'avenue Saint-Ruf, à Avignon, fermera définitivement ses portes. La Poste l'a annoncé aux trois salariés, qui seront réaffectés dans d'autres bureaux. Elle invoque un nombre de clients en baisse. Ils étaient 180 chaque jour en 2019 contre 80 aujourd'hui. Mais d'après les opposants à cette fermeture, cette baisse s'explique surtout par une réduction du nombre d'heures d'ouverture du bureau : 37 heures hebdomadaires en 2019 contre 26 heures depuis 2021.

ⓘ Publicité

Manifestation le 28 juin

Les syndicats et les salariés, mais aussi les commerçants, les habitants et la mairie d'Avignon annoncent qu'ils vont se mobiliser contre cette fermeture. Une manifestation est prévue le mercredi 28 juin à 11h, devant le bureau. La maire, Cécile Helle, a également envoyé un courrier à la direction de la Poste pour dénoncer "une grave atteinte et une remise en cause profonde du service public dû aux habitants de notre ville".

Pour Mounir El Khelouane, le directeur de l'agence immobilière située à 50 mètres à peine de la Poste, cette fermeture est *"*une catastrophe pour les commerçants. C'est ce qui nous fait vivre, j'envoie mes recommandés, mes colis, j'achète mes timbres. j'en ai besoin au quotidien". Guillaume, est lui aussi un usager régulier. Il avait vu venir cette fermeture. "Ils ont commencé à fermer une après-midi par-ci, un matin par-là. Je me doutais bien que ça fermerait définitivement. C'est embêtant. Moi ça va, je peux marcher mais pour les personnes âgées ?, s'interroge-t-il.