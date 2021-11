Le bus d'accueil de l'APF prêt à silloner le Vaucluse

Ce minibus affrété par l'APF sillonne la région dans le but de rompre l'isolement des personnes en situation de handicap, en particulier en milieu rural. Rompre l'isolement, créer du lien et être l'intermédiaire qui porte la voix de ceux que les décideurs ont parfois du mal à entendre.

Ce bus régional fera désormais étape en Vaucluse. Il porte les couleurs d’ADELIS qui signifie « accueil, droits, engagement, liens, solidarité. » La première étape du minibus de l'association des paralysés de France c'était Apt. Un moment très officiel pour annoncer que désormais dans les villages les plus reculés du Vaucluse les personnes en situation de handicap pourront être accueillies et entendues dans un cadre spécialement créée pour elles.

Accueil, écoute et porte-voix.

Ce bus est un support d'action adaptable : un van aménagé avec une rampe d'accès, une machine à café et une équipe formée à l'accueil par l'APF. Il reprend à son compte et avec une grande mobilité l'esprit qui anime déjà les groupes relais comme celui d'Apt : "la roue libre". On peut y engager un dialogue convivial à côté de la machine à café avec une équipe formée par l'APF, on peut aussi y trouver une caisse de résonnance pour faire part de ses problèmes. Le prochain arrêt de ce bus régional en Vaucluse ce sera le 14 décembre justement à Apt sur la place Carnot.