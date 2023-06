Le bus D'clics aide les habitants de Poitiers-Ouest dans leurs démarches administratives en ligne

Lancé en janvier 2023 par le centre socioculturel de la Blaiserie, le bus D'clics continue de faire ses arrêts quotidiens dans les différents quartiers de Poitiers-Ouest. L'objectif : proposer un accompagnement aux personnes victimes de la fracture numérique ou ayant des difficultés avec l'écriture administrative dans leurs démarches en ligne.

"Le principe de cet espace itinérant c'est de se rapprocher de notre public, qui n'a peut-être pas la possibilité, pour des questions de mobilité ou autres, de venir au centre socioculturel", explique Pierre Halbguérac, animateur numérique et agent France Service du centre socioculturel de la Blaiserie. Chaque jour, il accompagne des personnes en difficulté face à leur déclaration de revenus, démarches pour la caisse d'allocation familiales (CAF) ou dans leur demande de renouvellement de papiers d'identité. " Il y a des études qui montrent une portion à peu près stable de personnes qui ont des difficultés avec le numérique d'à peu près 20% de la population. "

Le bus fait partie des 23 structures du département de la Vienne à avoir l'agrément France Service. Pierre Halbguérac analyse son rôle comme celui d'un facilitateur entre les administrations publiques et les populations. Depuis 6 mois, une centaine de personnes ont bénéficié de l'aide des animateurs numériques du bus.

Demande à la hausse en 2023 pour les déclarations d'impôts

En 2023 dans la Vienne, les centres des finances publiques ont vu une augmentation de près de 20% des demandes d'aide en ligne et de rendez-vous en présentiel de personnes qui souhaitaient être aidées dans les démarches de déclarations d'impôts. En cause notamment, des conditions réduites pour déclarer ses revenus en version papier, et une nouvelle démarche à faire : la déclaration d'occupation des biens pour les propriétaires.