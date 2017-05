Le bus de l'emploi fait étape à Nîmes

Proposer des missions en intérim avec perspective de CDI dans la logistique, directement dans les quartiers : c'est le principe du Bus de l’emploi, lancé par l'agence spécialisée GEL. Il a fait étape dans le quartier de Valdegour Pissevin ce jeudi à Nîmes.

Trouver un emploi ... en montant dans le bus! C'est ce que propose GEL. Spécialisé dans le recrutement dans le secteur de la logistique, le groupe a décidé d'aller chercher les candidats près de chez eux grâce à une agence mobile : le bus de l'emploi.

Jeudi, il a fait étape dans le quartier de Valdegour Pissevin à Nîmes. Une opération coordonnée par Pôle emploi et le Point Information Mediation Multi Services (PIMMS). 55 demandeurs d'emplois ont pu déposer leur CV et rencontrer des recruteurs lors d'un jobdating. "On vient vers eux, on désacralise le côté bureau, entretien qui peut freiner certaines personnes" détaille Stéphanie Letartre, responsable de l'agence GEL à Arles.

Une dizaine de missions d'intérim par semaine

Le principe est simple : les candidats se présentent avec un CV et passent un pré-entretien de 10 minutes. A la clé: "une dizaine de missions d'intérim par semaine, nous proposons des postes de caristes, préparateurs de commandes, manutentionnaires, pour débutants ou confirmés, pour des hommes et des femmes".

Une opportunité pour Hassan, 20 ans, à la recherche d'un emploi depuis juin 2016. " C'est compliqué, j'ai fait beaucoup d'entretiens et cela n'a pas abouti, mais je reste très motivé, et ce bus c'est une opportunité supplémentaire de rencontrer des recruteurs".

Donner une chance à des jeunes comme Hassan de trouver du travail, c'est l'objectif de Jérôme Bertrand du PIMMS de Nîmes. "Ce quartier est l'un des dix quartiers les plus pauvres de France. Les gens ici cherchent du travail mais parfois ils ne passent pas les filtres habituels et là on leur offre la possibilité d'être en face, tout de suite, de la personne qui recrute".