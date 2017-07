Le bus de mer d'Arcachon : "c'est la croisière s'amuse pour 1 euro !"

Le bus de mer d'Arcachon a repris ses rotations. Il offre la possibilité de laisser sa voiture à l'écart du centre-ville et d'aller se balader au Moulleau pour la modique somme d'un euro la ballade en mer

Une balade sur le Bassin d'Arcachon pour un euro : c'est le prix imbattable que propose le bus de mer d'Arcachon. Pour la 6ème année consécutive la communauté d'agglomération du Sud Bassin (COBAS) a affrété pour l'été un bateau de 50 places. L'embarcation propose 3 allers-retours quotidiens entre le petit port d'Arcachon et la plage du Moulleau via la jetée Thiers. C'est l'occasion d'éviter les bouchons sur la route et de prendre le large pour 1 euro seulement.

On voit plein de passagers qui viennent juste pour la balade. Ils vont au Moulleau prendre une galce. Pour les enfants c'est souvent un baptême en bateau — Miche Borsu, capitaine du bus de mer et vice-président de l'UBA

Le Bus de mer embarque environ 300 passagers par jour au coeur de l'été. Premier départ à 10h30 du petit port d'Arcachon. Dernier retour à 17h45 de la plage du Moulleau. Avec le même billet les passagers peuvent également utiliser les bus du réseau Baïa (réseau de transport des communes du Sud Bassin) ainsi que le train sur le tronçon Arcachon - Le Teich.

A bord du bus de mer Copier

Toutes les infos sur le site de la maire d'Arcachon