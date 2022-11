Le bus de Noël débute sa collecte à La Roche-sur-Yon

En 2021 plus de 3 mille jouets avaient été récoltés pour les plus démunis. Alors via son réseau de bus Impulsyon l'agglomération yonnaise organise cette année sa 5e collecte de jouets en bon état au profit d’associations locales: La Croix-Rouge, le Secours Catholique et Face Vendée. Le bus de Noël circulera dans plusieurs communes de l’agglomération. Il sera également possible de déposer des jouets auprès de l'espace Impulsyon situé dans la galerie de l'Empire (place Napoléon à La Roche-sur-Yon).

