Les bus gratuits entre Villedieu-sur-Indre et Châteauroux entrent en service

Depuis le 1er janvier, des bus gratuits entre Villedieu-sur-Indre et Châteauroux sont entrés en service. Avec ce dispositif, la mairie de Villedieu veut faciliter les déplacements de ses habitants et réduire leurs dépenses.

Depuis le 1er janvier, plus besoin de payer pour prendre le bus entre Villedieu-sur-Indre et Châteauroux. Il est désormais gratuit pour les habitants, qu'ils soient installés à Villedieu ou non. A partir du moment où le bus est pris pour relier les deux communes au départ des arrêts de Villedieu ou de Châteauroux, le trajet ne coûte pas un centime. Une première sur le réseau régional Rémi. Avec cette mesure, la mairie de Villedieu veut faciliter les déplacements et réduire leurs dépenses de ses habitants.

Economiser 120 euros par mois

L'arrêt de bus de Villedieu est désert. Il faut dire que tout le monde n'est pas encore au courant de la gratuité des bus. Tony vient seulement de l'apprendre et il adore l'idée. "C'est très bien pour la mobilité des gens, surtout pour ceux qui ont une mobilité réduite ou qui n'ont pas les moyens de se payer le bus, raconte-t-il. Quand on voit le prix d'une voiture ou d'un plein d'essence, c'est une bonne chose".

D'ailleurs, Elisabeth qui utilise souvent sa voiture pour se rendre à Châteauroux va peut-être se convertir au bus, maintenant qu'elle sait qu'il est gratuit. "Ca va me permettre de faire des économies d'essence et de voiture", assure-t-elle. Le bus arrive justement. Avant, un aller-retour coûtait 6 euros, maintenant, plus rien, pas même un centime. "On ne demande rien, c'est gratuit, il n'y a pas de ticket à donner", explique Faïd, le chauffeur.

Xavier Elbaz, maire de Villedieu, est installé à l'arrière du bus. Il voulait à tout prix inaugurer ce premier trajet gratuit. L'élu avait fait de cette mesure l'une de ses promesses électorales lors de sa campagne. Il espère que le dispositif va permettre à ses administrés de faire des économies. "Quelqu'un qui prend le bus tous les jours pour aller au travail économisera 120 euros par mois, ce n'est pas négligeable, estime l'élu. Pour les jeunes qui vont voir des amis Châteauroux, c'est une économie de plusieurs dizaines d'euros par semaine".

Xavier Elbaz, maire de Villedieu-sur-Indre, tenait absolument à prendre le premier bus gratuit entré en service

Des économies pour les habitants mais pas pour la mairie à qui la mesure devrait coûter entre 25.000 et 40.000 euros par an.

Faciliter les déplacements dans un territoire rural

Avec ces bus gratuits, Xavier Elbaz, espère également faciliter les déplacements de ses administrés. "Je suis persuadé que dans un département rural comme le nôtre, la mobilité est un vrai enjeu, insiste le maire de Villedieu-sur-Indre. Quand on n'a pas le permis de conduire ou qu'on n'a pas de voiture, on est bloqué chez soi". La vie sociale s'en retrouve amoindrie.

Pour les personnes âgées et pour les plus jeunes, il était important de rendre les transports en commun accessibles. "Quand j'étais adolescent à Villedieu, sans possibilité de transports, je devais rester tout seul chez moi pendant l'été", confie Xavier Elbaz.

Depuis Villedieu, il faut compter moins de vingt minutes en bus pour rejoindre le terminus : la gare de Châteauroux. En tout, le bus fait onze allers retours par jour et passe même les jours fériés. Pour consulter les horaires et les arrêts : lien ici.