"Le but, c'est de faire de Toulouse un des plus grands IHU de France", juge un spécialiste de la gérontologie

A quoi va servir cet IHU ?

Ça va être un institut de recherche translationnelle. Ça veut dire qu'on va aller de la biologie jusqu'à la clinique. Le but est de mieux comprendre le processus du vieillissement avant de pouvoir mesurer la biologie du vieillissement pour retarder les pathologies liées avec l'avancée en âge et permettre un vieillissement en bonne santé.

Permettre aussi d'être moins dépendants ?

Oui, pour vieillir en santé, conserver ses fonctions, pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Conserver sa mobilité, un bon état nutritionnel, sa vue, son audition, sa mémoire, son bien-être physique pour pouvoir continuer à faire ce qu'on veut.

Si quelqu'un à 65 ans veut continuer à s'occuper de son commerce et qu'il puisse continuer à le faire. Ou quelqu'un de 80 ans qui puisse continuer à conduire pour aller voir sa fille de l'autre côté du département, etc.

C'est ça le vieillissement santé. C'est le but du programme l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) qui vient étudier les mécanismes biologiques nécessaires et les nouvelles thérapeutiques qu'on pourrait avoir dans l'avenir.

Un exemple de projet de recherche de cet IHU ?

Quand on vieillit, on fabrique des cellules sénescentes (NDLR : vieillissement naturel des tissus). Pendant un moment on s'est dits que c'était une bonne chose d'en avoir, car ça leur évite de devenir cancéreuses. Puis, on s'est aperçu que quand elles deviennent importantes dans un organe, elles sécrètent des protéines de l'inflammation qui vont entraîner les pathologies liées à l'âge.

Donc, le but d'un grand programme en lien avec les États-Unis, c'est de pouvoir mesurer ces cellules, faire une cartographie de où elles sont dans le corps, puis d'étudier les nouvelles molécules sénolytiques qui permettraient de détruire ces cellules quand elles sont en nombre trop élevé. Et ça, c'est une des plus importantes.

Où sera installé cet IHU ?

Ce qui est prévu, c'est de construire un bâtiment avec l'aide du conseil régional et un terrain porté par la mairie de Toulouse à côté de l'Oncopôle, dans un bâtiment INSERM qui travaille déjà sur la biologie du vieillissement.

Le gouvernement va donner 10 millions d'euros. Mais c'est deux fois moins que Montpellier. C'est peu, non ?

C'est sans doute peu, mais notre objectif, c'est de se retrousser les manches et de travailler encore plus dur pour en faire un des plus grands IHU de France dans les années qui viennent. Donc on a l'opportunité. La porte est ouverte et on va réussir. Toulouse est une grande métropole avec énormément de forces et je pense qu'on peut y arriver, en faire un des plus grands de France.

Mais il faudra aller chercher d'autres financements, j'imagine ?

Oui, mais la thématique est à la fois porteuse et émergente. Donc ça devrait être largement possible.