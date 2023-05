"Le but, c'est de leur faire traverser plein d'émotions", cette Mayennaise est officiante de cérémonie laïque

Six mois après la fin de sa formation, Éloïse Duval a déjà cinq mariages prévus cet été et déjà six, l'année prochaine.

Éloïse Duval a commencé sa formation d'officiante de cérémonie laïque à la fin de l'année 2022. Déjà, mi-mai 2023, la jeune femme de Beaumont-Pied-de-Bœuf dans le sud-est mayennais, a célébré son premier mariage. "C'était un petit peu stressant, mais c'était une très belle expérience, se souvient-elle. Les mariés, les témoins et la famille des mariés étaient très contents."

"Le coup de foudre"

Après quatre ans passés en tant qu'auto-entrepreneuse dans la communication digitale, il lui manquait quelque chose dans son quotidien professionnel. "Ça faisait un petit moment que le côté vraiment humain me manquait parce que depuis le Covid, le télétravail s'est beaucoup démocratisé et je voyais de moins en moins mes clients en vrai, c'était toujours derrière l'écran de l'ordinateur." Presque par hasard l'année dernière, la Mayennaise découvre son futur nouveau métier : officiante de cérémonies laïques. "Un de mes clients m'a présenté une officiante de cérémonie qui voulait que je lui crée son site internet et donc ça a été un peu le coup de foudre pour ce métier."

"Quand on les voit rire ou pleurer, on se dit que c'est gagné"

Grâce à cette reconversion, Éloïse Duval a retrouvé ce qui lui manquait tant : l'humain. La jeune officiante de cérémonie passe désormais plusieurs mois de préparation pour chaque cérémonie. "J'échange vraiment avec les mariés pour apprendre à les connaître, connaître leur histoire et puis créer avec la cérémonie qui leur ressemble le plus parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose sur mesure, quelque chose qui leur parle. À la mairie ou pendant des cérémonies religieuses, ça reste quelque chose de standard. On peut choisir des textes, mais on ne parle pas de son histoire, de ses proches ou de ses valeurs et c'est vraiment ce qui est recherché dans ce que moi je propose. Donc, pendant la cérémonie, il y a forcément des rires, des pleurs, il y a de l'émotion. Donc généralement, quand on les voit rire et pleurer, on se dit qu'il y a une partie de gagnée, parce que c'est quand même le but de leur faire traverser plein d'émotions très chouettes."

