"Le but était de me faire tomber, que je quitte le PSG", explique la footballeuse Kheira Hamraoui

La parole de Kheira Hamraoui était attendue. La footballeuse française a vécu des moments douloureux depuis son agression en novembre 2001. Une affaire qui a vu sa coéquipière Aminata Dialllo être mise en examen et incarcérée durant plusieurs jours pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs".

Dans un entretien sur France Inter ce mercredi, la milieu de terrain a évoqué cette agression par deux hommes cagoulés qui l'avaient frappée sur les jambes à coups de barre de fer. Elle est revenue aussi sur ce vestiaire parisien (et une partie des supporters) qui s'est retourné contre elle, lui reprochant d'avoir orienté les enquêteurs sur Aminata Diallo.

Elle raconte avoir subi après son agression un "cyberharcèlement et un acharnement médiatique". "J'ai été salie, humiliée, traînée dans la boue et ça m'a fait plus mal que mon agression", déplore la footballeuse. Elle se demande encore "comment [elle] a pu tenir face à toutes ces pressions" : "Le but était de me faire tomber, que je quitte le Paris Saint-Germain mais je me suis battue de toutse mes forces", indique la milieu de terrain qui a quitté le club parisien fin mai. Elle pointe également du doigt l'attitude de certains supporters qui l'ont "insultée" lors de chacune de ses apparitions sur le terrain.

Non-sélection chez les bleues "comme une injustice"

Mardi, Kheira Hamraoui a appris qu'elle ne faisait pas partie de la liste préliminaire du sélectionneur de l'Équipe de France féminine Hervé Renard en vue de la prochaine Coupe du monde. La milieu de terrain ne s'envolera donc pas en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été pour défendre les couleurs tricolore, ce qu'elle vit "comme une injustice". L'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain a déjà porté le maillot de l'Équipe de France, lors de 39 sélections. "Vivre un Mondial est le rêve de tout le monde, qu'on soit sur le terrain ou sur le banc", rappelle-t-elle. Elle avait justement "en ligne de mire de faire cette Coupe du monde". "C'est ce qui m'a fait tenir debout ces deux dernières années", insiste Kheira Hamraoui.

"J'ai besoin d'un environnement sain"

Près de deux ans plus tard, Kheira Hamraoui considère subir encore les conséquences de son agression. "Le fait de ne pas voir mon nom sur la liste [des présélectionnées pour le Mondial], ça m'a fait mal parce que le sélectionneur a dit qu'il jugerait seulement sur le sportif et je pense sincèrement que cela n'a pas été le cas", regrette la milieu de terrain internationale. Kheira Hamraoui garde toutefois espoir de reporter un jour le maillot bleu : "Tant que je jouerais au football, j'y croirais jusqu'au bout", insiste-t-elle. Pour l'heure, elle n'envisage pas d'évoluer dans un club français : jouer en France "a été très dur et j'ai besoin d'un environnement sain", explique l'ancienne joueuse du PSG et de Barcelone.