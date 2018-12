Le cadeau de Noël des joueurs de l’ACA aux enfants hospitalisés

C'est un Père Noël en rouge et blanc, mais sans barbe, qui a rendu visite mercredi aux enfants du service pédiatrie de l'hôpital d'Ajaccio. A l'initiative de Riad Nouri, attaquant de l'ACA et de son épouse, Naima, des joueurs de l'équipe ajaccienne, sont venus offrir des cadeaux aux enfants.

Les joueurs de l'ACA et l'équipe du service pédiatrie avant la remise des cadeaux aux enfants

Ajaccio, France

C'était Noël avant l'heure hier à l'hôpital de la Miséricorde à Ajaccio. Plusieurs joueurs de l'ACA, Riad Nouri, Clément Michelin, François-Joseph Sollacaro ou encore Matteo Tramoni, accompagnés d'Orsu, la mascotte du club, ont remis des cadeaux à la quinzaine d'enfants actuellement hospitalisés.

Les enfants ont découverts de nombreux cadeaux © Radio France - Marion Galland

Orsu, la mascotte de l'ACA avec Rachel, 3 ans © Radio France - Marion Galland

C'est une initiative personnelle, celle de Naima, l'épouse de Riad Nouri, qui est à l'origine de l'opération. C'est elle qui a sensibilisé les joueurs et les salariés du club et qui a fait une collecte pour aller acheter cadeaux, bonbons et chocolats. C'est elle également qui est entrée en contact avec l'hôpital, qui a immédiatement donné son accord pour cette visite un peu spéciale.

Les joueurs ont pris le temps d'échanger avec les enfants malades © Radio France - Marion Galland

La petite Rachel, 3 ans, dans les bras d'orsu, la mascotte de l'ACA © Radio France - Marion Galland

Les geste a beaucoup ému les enfants, mais surtout les parents et le personnel du service pédiatrie. "C'est un véritable élan de générosité", confie Séverine, cadre de santé, " voir les étoiles dans les yeux des enfants c'est merveilleux".