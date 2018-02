Rouen, France

C'est l'un des facteurs de la perte d'autonomie pour les personnes âgées, l'isolement.

Pas toujours simple de maintenir le lien avec nos aînés en raison de la distance géographique, du rythme de vie. C'est en partant de ce constat qu'Alexis Le Goff, jeune entrepreneur rouennais a eu une brillante idée. Il a créé Familink, un cadre-photos connecté qui permet d'envoyer instantanément, via une application smartphone ou un mail, des photos directement sur le cadre branché au domicile de l'intéressé.

On a voulu simplifier au maximum. Le senior a juste à brancher l'appareil. C'est tout", Alexis Le Goff, le créateur

Pour Alexis Le Goff, un impératif : faire un objet le plus simple possible et c'est réussi. Le cadre a juste à être branché au domicile de l'utilisateur ensuite tout se fait automatiquement. L'appareil s'allume tout seul, les photos s'affichent automatiquement et le cadre possède une carte 3G intérgrée donc pas besoin de connexion internet.

Commercialisé depuis trois mois seulement, Familink s'est déjà vendu à plus d'un millier d'exemplaires et il a séduite la CARSAT de Normandie. Elle a acheté cent cadres pour les tester auprès de personnes âgées non dépendantes qu'elle accompagne. Une expérimentation dans l'Eure et en Seine-Maritime pour le moment mais qui pourrait être étendue à l'ensemble de la région, voire à la France.

Mes parents m'ont appelé après avoir reçu une photo. Ils ne l'avaient pas fait depuis 4 ans"

Jean-François Capo Canellas est le directeur adjoint de la Carsat Normandie en charge de l'action sociale, c'est lui qui a eu l'idée de ce partenariat avec Familink. Aidant auprès de ses parents qui souffrent de troubles cognitifs, il a été très surpris des effets du cadre connecté. Ses parents "likent" ses photos et, surtout, après quatre ans sans coup de fil, ils l'appellent à nouveau, quand ils reçoivent une photo car "ils savent qu'ils ne vont pas me déranger à ce moment-là", explique Jean-François Capo Canellas. Avoir peur de déranger, c'est aussi le début de l'isolement.

Familink peut être utilisé par tous les membres de la famille et crée ainsi une communauté autour de la personne âgée.

En vente pour le moment sur internet familink.fr au prix de 149 euros