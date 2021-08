Le Caennais Dorian Louvet, ex-candidat à Koh-Lanta, a couru 560 km pour la recherche sur le cancer du pancréas

A son arrivée, des applaudissements, des cris d'encouragements : ils sont nombreux à être venus, en famille ou entre amis, pour féliciter Dorian Louvet après ses 8 jours de marathon. Marlène est venue avec ses deux fils, tous les deux fans de l'ex-candidat de Koh-Lanta : "On a suivi tout le parcours de Dorian, on l'a encouragé tous les jours, c'est vraiment un très beau projet."

C'est la fin de 560 kilomètres de course sur les côtes normandes, depuis le Mont-Saint-Michel jusqu'à la place de l'Hôtel de ville de Caen. Tout au long du parcours de Dorian Louvet, de nombreuses personnes sont venues se joindre à lui, sur une ou plusieurs étapes. C'est le cas de Nicolas, qui a participé à trois des huit marathons : "C'était absolument génial, j'ai rencontré plein de gens, des vieux comme des jeunes, à pied ou à vélo et grâce à toute cette bonne humeur, on ne voit pas passer les 42 km du marathon !"

Des fonds pour la recherche médicale sur le cancer du pancréas

Dorian Louvet a été accueilli par la mairie de Caen, qui lui a remis la médaille d'honneur de la ville. Sur le podium étaient également présents les parents de Bertrand-Kamal, candidat à Koh-Lanta en 2020 décédé des suites d'un cancer du pancréas. Un moment émouvant pour Dorian : "C'était important que les parents de Beka [Bertrand-Kamal] soient là aujourd'hui, pour ce défi", a-t-il confié, "et pour moi c'est une fierté indescriptible de me dire que j'ai réussi à collecter près de 30 000 euros juste avec mes deux jambes ! De voir leur émotion et l'engouement des gens qui sont venus nous soutenir, c'était assez dingue."

L'argent collecté sera entièrement reversé à l'association "Pour Bertrand-Kamal", qui participe à la recherche contre le cancer du pancréas. La cagnotte est toujours en ligne, avec au compteur près de 30 000 euros collectés. Après 8 jours de course, Dorian compte bien se reposer et profiter de sa famille.