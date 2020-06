"Au bar démasqué" : le Café de la Papinière à Belfort lance son bar éphèmère post-confinement

Les bars, restaurants et cafés ont rouverts ce mardi 2 juin, actant officiellement la deuxième phase du déconfinement. Patou, la patronne du Café de la Pépinière, a, elle, pu inaugurer sa nouvelle idée. Un bar éphèmère au nom équivoque : "Le bar démasqué, ohé, ohé".

Un bar pour symboliser les vacances

Situé sur la terrasse de son établissement, derrière une dizaine de tables et de parasols, il a été entièrement construit avec du matériel de récupération. Au sol du lino gris offert par un client, une tireuse à bière prêtée par son brasseur et des palettes récupéré chez un ami. Des palettes peintes en bleu et blanc. "Pour rappeler les couleurs des îles grecques, ça peut permettre à ceux qui ne pourront pas partir à cause de la crise de s'évader un peu.", explique-t-elle, pleine d'entrain. Avant de se permettre, dans un éclat de rire, une envolée lyrique : "On pourrait croire que ce sont les couleurs de l'OM, mais non, ici on est PSG !"

Patou, la patronne du Café de la Pépinière, derrière son nouveau bar. © Radio France - Thomas Vichard

Une partie de la terrasse, réaménagée pour la réouverture de l'établissement © Radio France - Thomas Vichard

Un nouveau cabinet de curiosité pour les habitués, séduits : "ça fait vacances, Côte d'azur, Bretagne, la mer quoi ! C'est chouette ce que vous avez fait", lancent à la patronne Fred et Lucien. Eux sont heureux de pouvoir réinvestir les lieux. "Ça nous manquait un peu oui, on vient boire un café de temps en temps. Et puis, ça doit leur faire plaisir de pouvoir rouvrir, parce qu'être fermé pendant deux mois , c'est dur financièrement et psychologiquement", continuent les deux quadragénaires.

On n'a pas baissé les bras pendant 11 semaines, alors maintenant on se relève les manches et on va sauver nos affaires

Le bar démasqué vient en complément de la salle à l'intérieur, avec le zinc traditionnel. Il permet aux clients d'être à l'extérieur, un point important pour Patou : "C'est à nous d'encourager les clients à aller dehors. Quand il fait beau on va en terrasse. On a été enfermé pendant deux mois, puis on a vécu un déconfinement pendant trois semaines, aller dehors, c'est bon pour le moral". En plus d'être plus simple pour faire respecter les règles sanitaires.

Réouverture attendue autant par les fidèles que par les patrons © Radio France - Thomas Vichard

Mais ce nouveau bar, c'est aussi une question économique. "C'est une nouvelle façon de travailler, faut pas baisser les bras on l'a pas fait pendant 11 semaines, alors maintenant on se relève les manches et on y va, on va sauver nos affaires", détaille, motivée, la tenancière aux longs cheveux châtain. Parce que, si Patou a pu bénéficier d'un prêt pour faire face à la crise, l'avenir reste incertain : "Cet argent là on va devoir le rembourser, et on pense ne pas pouvoir le faire avant avril 2021".

Un bar pas si éphémère ?

Et c'est aussi une manière d'avancer, après une longue période sans activité. "_Ce qu'on a vécu là il faut s'en servir pour l'après, moi je conseille à tous mes collègues de se dire 'on a traversé une période difficile on peut avoir la solution de s'en sortir, tout ce qu'on peut mettre de son coté pour s'en sortir il faut le faire. Mais surtout il faut être vigilant, très vigilant'. On verra comment ça se passe jusqu'au 22 juin, avec la dernière phase du déconfinement, mais là pour l'instant il faut être carré_", conseille-t-elle.

Le bar démasqué ne doit rester ouvert que cet été, mais comme il est démontable et remontable, si le succès est au rendez-vous, Patou ne s'interdit pas de prolonger l'aventure dans le futur.