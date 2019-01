Le calendrier 2019 des hockeyeurs du Mont-Blanc version Dieux de la glace

Inspirés par le calendrier dénudé des rugbymen, les désormais célèbres Dieux du stade, l'équipe de hockey sur glace de Saint-Gervais/Megève déshabille à son tour ses Yétis. Les joueurs s'amusent, les supporters adorent, et le président du club se réjouit du buzz.

Megève, France

Après les Dieux du Stade, les dieux de la glace!

L'attaquant Kevin Tassery se fait les biceps, sans trop forcer visiblement! - Yoann Coppel/Hockey club Mont-Blanc

Pour la deuxième année, et cette fois à la demande de leurs supporters qui semblent donc avoir apprécié le spectacle l'an dernier, le hockey club du Mont-Blanc, issu de la fusion des clubs de Saint-Gervais et de Megève, déshabille ses joueurs dans un calendrier 2019 de photos noir et blanc prises dans la salle des sports où les joueurs de l'équipe de 1ère division se font les muscles à Passy.

Tiré à 200 exemplaires, le calendrier des Yétis est vendu 10 euros. Et si, comme l'hiver dernier le charme des Apollons du Mont-Blanc opère, le club devra en réimprimer pour la plus grande satisfaction du président des Yétis, Rudy GOY. Le reportage de Marie AMELINE