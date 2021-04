Le calendrier du déconfinement : quelles réactions en Bretagne?

On pourra profiter des terrasses à partir du 19 mai.

Mathieu Lebrun, porte-parole des discothèques de Bretagne, se dit révolté par l'absence de date : " Je pense qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, a un problème avec les discothèques. Je suis sincèrement désolé s'il s'est fait recaler à l'entrée d'une boite et si, depuis, il nous le fait payer. Mais c'est incompréhensible. "

La crainte de la météo pour l'ouverture des restaus en terrasse

Les terrasses des restaurants pourront rouvrir avec des tables de 6 personnes maximum le 19 mai. Pour le service en salle, il faudra attendre le 9 juin. Dominique Spenlehauer , président de l'Umih des Côtes-d'Armor est inquiet : "Je me demande comment on va gérer les terrasses le midi quand il va pleuvoir, alors qu'on n'a pas de terrasses couvertes. Mais c'est déjà rassurant d'avoir un calendrier."

"Vivement d'avoir le protocole pour le basket"

"Vivement d'avoir le protocole" réagit Anne Madec, présidente du comité de basket du Finistère, qui compte 3500 licenciés et 56 clubs. À partir du 19 mai, les activités sportives dans les lieux couverts et de plein air vont reprendre avec des protocoles adaptés. "En basket, le contact est une priorité. Les jeunes cherchent la confrontation. On a donc hâte d'avoir les consignes. Mais l'annonce de la reprise est un soulagement. Beaucoup de clubs finissaient par perdre le lien avec leurs licenciés"

à lire aussi Réouvertures : le soulagement du monde de la culture en Bretagne

Rappel du calendrier

Sous condition d'un taux d'incidence inférieur à 400 pour 100 000 habitants, ce qui est le cas en Bretagne, les magasins pourront rouvrir le mercredi 19 mai. Ouverture aussi des musées, des salles de cinéma et de théâtre avec des jauges à 800 personnes en intérieur et 1000 en extérieur. Le mercredi 19 mai, les établissements sportifs couverts et de plein air pourront aussi rouvrir avec des protocoles adaptés. Le couvre-feu sera repoussé à 21 h.

Le mercredi 9 juin, le couvre-feu sera décalé à 23 h, les cafés et les restaus ouvriront y compris à l'intérieur, tout comme les salles de sport. Un pass sanitaire sera mis en place pour les festivals et les salons avec possibilité d'accueillir jusqu'à 5000 spectateurs dans les lieux culturels ou les établissements sportifs. La fin prévisible du couvre-feu se situe au 30 juin.