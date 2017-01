Le calendrier impertinent de la Fédération des Aveugles de France

"Un candidat ne devrait pas dire ça" c'est le slogan du calendrier 2017 de la Fédération des Aveugles de France. Les propos d'hommes et de femmes politiques sont volontairement détournés pour mieux servir la cause des malvoyants.

Pour 2017 année d'élections présidentielle et législatives, la FAF (Fédération des Aveugles de France qui célèbre son centenaire), présidée par l'héraultais Vincent Michel, revient aux politiques pour alerter sur le sort des 1 700 000 malvoyants de France (le calendrier 2011 présentait des images détournées de personnalités comme Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy avec cannes blanches et lunettes noires).

Le slogan choisi cette année fait référence à un livre bien connu : "Un candidat ne devrait pas dire ça" ( référence à "Un président ne devrait pas dire ça"le livre de confidences choc de François Hollande écrit par deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme). Ce slogan dit avec force la désillusion de femmes et hommes handicapés de la vue qui, lois après lois, mesures après mesures, promesses après promesses, constatent que leur pleine citoyenneté reste un vain mot.

Education, formation, emploi : il y a encore du boulot

50% de personnes aveugles sont au chômage, moins de 5% des livres édités chaque année sont accessibles , de ce fait, il est difficile pour des pour des aveugles et les malvoyants d'avoir accès à des formations de haut niveau, de trop nombreux départements sont dépourvus de services d'inclusion scolaire, 20% seulement des bâtiments respectent la réglementation sur l'accessibilité etc. Le monde a changé explique Vincent Michel "aujourd'hui on est dans une société de l'effleurement, le digital ne se touche pas , il s'effleure à partir de ce que l'on voit et pour un malvoyant c'est très compliqué"

Mon épouse aimerait bien avoir dans la cuisine une plaque à induction mais moi je ne peux pas m'en servir , aujourd'hui tout est tactile et les malvoyants sont perdus ( Vincent Michel président de la FAF)

Le calendrier est disponible et gratuit sur aveuglesdefrance.org même si tout don est bienvenu.

