Le Calvados et l'Orne en vigilance orange pour vents violents

Attention sur les routes cette nuit et ce lundi dans le Calvados et l'Orne. 2 2 départements du nord-ouest de la France placés en vigilance orange pour vents violents , dont les trois départements de l'ex-Basse-Normandie.

Selon Météo France, la dépression va "circuler le long des côtes de la Manche dans la nuit de dimanche à lundi et lundi matin". "La localisation et l'intensité des plus fortes rafales reste encore à affiner", ajoute l'organisme.

La vigilance orange pourrait au moins s'étendre jusqu'en début d'après-midi ce lundi 16 janvier, avec des rafales à 100km/h dans les terres et jusqu'à 120km/h sur le littoral normand.