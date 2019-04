Le "camion-cuisine" de la banque alimentaire est en Drôme-Ardèche

Saint-Péray, France

À l'intérieur du camion se trouve une vraie cuisine avec un plan de travail en métal, un évier, un four, des ustensiles... Tout l'attirail d'un cuistot ! Ce lundi, le panier est riche avec de la viande de bœuf, des oignons, des carottes et des tomates. Un contenu qui a inspiré Tamara, bénéficiaire de Saint-Péray : "On va cuisiner du bœuf finement émincé aux petits légumes façon asiatique".

12 500 bénéficiaires d'aide alimentaire en Drôme Ardèche en 2018

Tamara est venue parce qu'elle adore cuisiner, cette mère seule le fait tous les jours pour ses deux enfants. Mais cette journée a une vertu sociale "C'est une bonne façon de créer du lien entre nous, ça permet de se voir sous un angle différent. D'habitude on se croise seulement."

Créer du lien

Comme l'explique Brigitte Miquelot de la banque alimentaire en Drôme-Ardèche, cet atelier est bon pour le moral parce que "donner des denrées alimentaires ne suffit pas. On réussit quelque chose quand on cuisine pour ses proches, ça aide les bénéficiaires d'une manière plus durable qu'en leur donnant des denrées alimentaires."

Les ateliers de cuisine, une mode ?

Cette année, les ateliers de cuisine "en dur" se multiplient en Drôme Ardèche. Le premier a été créé à Portes Lès Valence en février, un le sera bientôt à Saint-Péray, le temps de trouver un local. Un accord a été conclu entre la Banque Alimentaire et l'ANEF, un devrait l'être avec DEFI.

Pas inintéressant quand on sait que les milieux défavorisés sont aussi plus touchés par l'obésité explique Brigitte Miquelot : "Il y a une habitude qui se crée de consommer des produits industriels" parce que la banque alimentaire ne choisit pas les produits reçus. Mais des efforts son menés "On oeuvre avec nos partenaires pour proposer plus de produits bruts" qui ont une meilleure valeur nutritionnelle.