Le camion de la banque alimentaire fait étape à Bailleul : "avec des petits plats, on fait des grands"

Bailleul, France

Un camion équipé d'une cuisine, et à bord, de grands chefs qui préparent le repas pour les plus démunis. C'est le principe du camion de la banque alimentaire, qui sillonne les routes de France depuis le 13 mars 2019, à l'occasion du 35e anniversaire du réseau. Il fait étape dans le Nord, à Haubourdin dans la métropole lilloise ce vendredi. Jeudi, il était à Bailleul, dans les Flandres.

Deux chefs étaient à bord : Eugène Hobraiche, qui affiche une étoile dans son restaurant de Cassel, et Benoît Flahaut, qui enseigne son art à Bailleul. Au menu : "œuf parfait" façon carbonara, et tajine revisité. Avant de se mettre aux fourneaux, ils ont fait leurs courses parmi les produits de la banque alimentaire. L'idée c'est de dire : au lieu de jeter, on peut faire de bonnes choses avec des produits simples, c'est le principe fondateur de la banque alimentaire.

Le chef Benoît Flahault et ses élèves du centre Don Bosco de Bailleul ont investi le camion-cuisine de la banque alimentaire © Radio France - Cécile Bidault

"L'anti-gaspillage permet aux foyers de s'en sortir" - Eugène Hobraiche

Eugène Hobraiche a joué la solidarité jusqu'à bout, il avait même fermé son restaurant le midi, pour être là : "c'est l'anti-gaspillage qui permet aujourd'hui aux foyers de s'en sortir. C'est notre rôle, à nous, chefs, de donner des astuces pour utiliser ces produits en fin de vie". Selon Jacques Devaux, président de la banque alimentaire du Nord, cette initiative est la preuve qu'on peut être à la fois gastronome et solidaire : "c'est très encourageant de voir que des chefs renommés prennent de leur temps pour venir cuisiner avec des produits provenant de la banque alimentaire. Les plats qu'ils sont capables d'élaborer sont dignes d'un grand restaurant. Ce n'est pas parce que ce sont des produits de la banque alimentaire qu'ils sont de mauvaise qualité".

ECOUTEZ : Jacques Devaux, président de la banque alimentaire du Nord, et des bénéficiaires attablés Copier

"Je ne sors jamais, ça fait du bien" - Renée

Ce jeudi midi, des bénéficiaires de la Croix rouge et de l'épicerie solidaire de Bailleul ont pris place et se font servir, à l'assiette comme dans un grand restaurant, par les bénévoles de la banque alimentaire. "C'est merveilleux de découvrir ça, avec les produits qu'on nous offre", s'exclame Sylviane, qui a déjà décidé de refaire les recettes, "avec des petits plats ont fait des grands". Renée, elle, savoure : "on a l'impression d'être au restaurant. On va pas dire quatre étoiles, mais au moins trois ! Moi, je ne sors jamais, ça fait du bien".

Les bénéficiaires de la banque alimentaire ont apprécié le repas cuisiné dans le camion de la banque alimentaire. © Radio France - Cécile Bidault

La grande collecte de la banque alimentaire, a lieu dernier week-end de novembre.