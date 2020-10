Le Camion qui Presse sillonne la Lorraine pour presser les pommes de votre jardin

Que de pommes, cette année ! Les Mosellans qui ont quelques pommiers dans leur jardin, ou des vergers, croulent sous les fruits. Mais une fois qu'on a fait vingt tartes, quarante pots de gelée et soixante bocaux de compotes, on ne sait plus comment les consommer... et les pommes pourrissent sur l'arbre. Alors pour ne pas gâcher, il y a une solution : faire presser ses pommes, et consommer son propre jus de fruits ! Il y a quelques pressoirs en Lorraine, mais il y a surtout Le Camion qui Presse : un pressoir itinérant.

Lutte contre le gaspillage

Nicolas Barranco, son fondateur, a déjà un pressoir fixe, à Uckange : La Cabane à Jus. Il y a cinq ans, il a eu l'idée de créer ce camion-pressoir : "Les gens venaient chez nous avec des voitures remplies de pommes. Pourquoi ne pas leur éviter de faire des kilomètres ? En se rendant dans les villages, on permet aux gens d'avoir accès à un service sympa à côté de chez eux".

Le jus de vos pommes est pasteurisé à 82° puis transvasé dans des poches hermétiques. © Radio France - Julie Seniura

L'organisation est parfaitement rodée. Après avoir pris rendez-vous, vous versez vous-même vos pommes dans l'entonnoir. En un quart d'heure environ, vos pommes sont lavées, broyées et pressées. Le jus est filtré pour éliminer les impuretés, puis pasteurisé à 82 degrés, et enfin versé dans des bag-in-box de 3 ou 5 litres. Vous n'avez plus qu'à charger vos poches de jus de pommes dans votre voiture, mais attention, elles sont encore brûlantes ! Cela dépend des années et de la qualité des fruits, mais 100 kilos de pommes donnent en général entre 50 et 80 litres de jus. On peut apporter aussi ses poires ou ses coings.

Prix défiant toute concurrence

Vous voilà donc avec le jus de vos propres fruits, souvent bio, sans sucre ajouté. Il vous en coûtera environ 1 euro le litre. Soit trois à quatre fois moins cher que le jus de pommes bio que l'on trouve dans la grande distribution.

Les poches de jus sont encore chaudes au moment de les récupérer © Radio France - Julie Seniura

Une fois ouvert, le pack de jus de pommes peut se conserver deux mois. Encore fermé, vous pouvez le garder deux ans ! "Cette année est assez exceptionnelle, on est chargé en pommes. L'année prochaine, il y a de fortes chances que la récolte soit plus maigre. En faisant du jus cette année, les clients pourront profiter de leurs pommes l'année prochaine, même si le pommier est vide !", se réjouit Nicolas Barranco dans un sourire.

Et les clients sont là : une trentaine en moyenne par jour lors de cette tournée, à raison d'un rendez-vous toutes les 10 minutes environ.

Le Camion qui Presse va continuer sa tournée dans tout le Grand-Est - et même au-delà, il se déplace jusque dans la Baie de Somme ou la région lyonnaise - jusqu'en novembre. Les dates sont disponibles sur le site internet du Camion qui presse. Pour prendre rendez-vous, il suffit d'appeler Nicolas au 06 99 65 74 54.