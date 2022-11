PHOTOS - Le camp de Roms de la zone industrielle du Mas de Mèze menacé à Uzès

Depuis 2013, plusieurs familles roms sont installées près de la zone industrielle du Mas de Mèze à Uzès (Gard). Un campement de plusieurs caravanes s'est constitué derrière l'usine Athezza. Certaines familles habitent dans des bâtiments en dur désaffectés. Une trentaine de personnes au total, dont une douzaine d'enfants, tous scolarisés.

Depuis quelques jours, des grues ont commencé à grignoter les anciens bâtiments qui jouxtent ce campement. Le maire d'Uzès, Jean-Luc Chapon, indique qu'une nouvelle zone d'activité doit être créée à cet endroit. La future déviation entre le haras et la route d'Arpaillargues doit également y passer. Il envisage donc de prendre un arrêté d'expulsion. "Ils sont dans des locaux qui sont dangereux, il y a des tuiles qui peuvent tomber à tout moment. Ce sont des bâtiments qui sont insalubres, on ne peut pas les laisser là. Je vais être obligé de prendre un arrêté d'expulsion."

"Nos petits ont grandi à Uzès, on veut rester là."

Interrogées, les familles sont toutes unanimes. "Nos enfants ont grandi ici. On travaille ici. On veut rester à Uzès." Depuis quelques jours, des grues travaillent à quelques mètres du chantier. Elles grignotent les bâtiments désaffectés construits juste à côté. "C'est dur pour les enfants de voir le chantier quand ils se réveillent témoigne Larisa, mère de deux enfants. Quand ils reviennent de l'école, ils nous demandent si on va partir d'ici, si la police va venir. C'est dur d'entendre ça de leur part. Notre peur, c'est de rester dans la rue."

"Ce sont des citoyens européens."

Une situation qui fait réagir Djamel Haddouche de l'association RESF (Réseau éducation sans frontières). Il suit ces familles depuis 2013." Les enfants sont scolarisés, dans chaque couple, il y en a au moins un des deux qui travaille et a un CDI. Tout se passe bien, il n'y a jamais eu de violences. Il n'y a pas d'alcool sur le camp. Ils ont leur place dans la société. Au nom de quoi ils seraient obligés de partir ? S'il y avait une famille française sur Uzès, il serait légitime qu'elle trouve un logement sur Uzès et que les enfants poursuivent leur scolarité. Il est temps que le maire agisse et face quelque chose. C'est à lui d'intégrer les familles."

Le maire Jean-Luc Chapon répond :"Des logements ont été trouvés pour deux des six familles, mais elles ne les occupent que depuis un mois. Les bailleurs hésitent à les prendre car ils veulent vivre en famille, être tous regroupés. La personne qui s'occupe du social à la mairie essaye de trouver d'autres logements, plus grands. S'ils ne se décident pas, je demanderai à la préfète du Gard de trouver des logements sociaux aux Salles-du-Gardon ou à La Grand-Combe,__où il y a des logements de libre."

Les familles habitent dans des caravanes © Radio France - Sylvie Duchesne