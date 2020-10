Le campement du chemin Napoléon à Hellemmes évacué, 60 Roms délogés

Les familles roms du chemin Napoléon à Hellemmes ont été évacuées jeudi matin. La préfecture a ordonné l'expulsion de ce campement installé depuis un an sur un terrain de la métropole européenne de Lille.

Une soixantaine de Roms s'étaient installés depuis un an au chemin Napoléon à Hellemmes près de Lille. Jeudi 8 octobre, ce campement a été évacué par les forces de l'ordre à la demande de la métropole européenne de Lille, propriétaire du terrain. L'évacuation intervient après trois décisions de justice en ce sens.

L'Etat a proposé une solution de prise en charge aux personnes délogées, indique la préfecture du Nord. Quarante-cinq Roms ont ainsi été orientés vers un SAS, un village d’insertion ou un hébergement d’urgence : "Vingt-huit personnes, dont douze enfants et une femme enceinte ont rejoint les SAS à Villeneuve d’Ascq et Loos [mercredi] après-midi. Trois autres familles, soit treize personnes dont sept enfants, ont intégré les villages d’insertion de Lezennes et Lille."

Quelques jours avant cette évacuation, le collectif solidarité Roms de Lille Métropole avait demandé au président de la MEL et au préfet de renoncer à cette expulsion "inhumaine et absurde" en pleine crise sanitaire et alors que l'hiver approche.