Faut-il réguler la pratique du camping-car en Corse ? En 2015, on a dénombré 28 000 entrées sur l'île, et selon l'agence du tourisme de la Corse, 40% d'entre eux feraient du camping sauvage.

Des touristes en infraction

Plusieurs camping-cars ont été contrôlés par la police municipale à Ajaccio. Cinq d'entre eux l'ont été sur la Route des Sanguinaires et de la Parata. Ils ne respectaient pas l'arrêté municipal interdisant de stationner avec son camping-car, au-delà de 20 heures, sur un lieu public, naturel ou un parking, L'un d'entre eux s'est vu infligé une amende de 35 euros, les autres ont fait l'objet de simples réprimandes.

Le nombre de camping-cars verbalisé reste très faible. Mais les agents municipaux effectuent quatre à cinq contrôles de ce type par jour en saison.

Christian, et sa femme Marie-Claire sont de Valenciennes. Ils sont aussi des habitués de la Corse. Ils y viennent depuis 18 ans, et toujours en camping-car. Mais une fois sur place, ils se déplacent en scooter.

Christian et Marie-Claire , des adeptes du camping car © Radio France - Olivier Castel

Christian et Marie-Claire sont respectueux de la nature. Et le couple déplore le manque d'aires de vidanges en Corse, et surtout de référencement des campings équipés. Celui de Dominique Casalta l'est depuis longtemps. Il accueille aussi les camping-cars de passage, pour 5€ la vidange Il est contre une taxation des véhicules, mais favorable à leur contrôle.

Il faut réguler cette activité

Dominique Subrini est le président de la fédération de l'hôtellerie de plein air de Corse. Il faut, selon lui, réguler l'activité des camping-cars, très impactante sur la nature. Mais dit-il, "il faut avant tout faire respecter la loi "

De son côté l'Agence du Tourisme de la Corse veut solliciter à nouveau les députés de la Corse sur l'écotaxe remboursable. Cette option avait été rejetée par l'Assemblée nationale en décembre 2017, dans le cadre du projet de loi de finances.

En espérant de nouvelles compétences, l'Agence du Tourisme de la Corse entend soutenir financièrement les communes pour créer des aires de services pour camping-cars.