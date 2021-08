Malgré le mauvais temps, le camping d'Olivet dans le Loiret fait le plein de vacanciers

La météo n'est pas idéale pour faire du camping dans le Loiret. Depuis la fin du mois de juillet, le mauvais temps est de retour dans le département. Malgré la pluie, le camping d'Olivet, près d'Orléans, ne perd pas de clients, il fait même le plein de vacanciers. Certains touristes ne se laissent pas décourager par la pluie.

Les touristes profitent malgré la pluie

Sous une pluie battante, Maika, une touriste néerlandaise, mange une glace avec son fils. Ils sont sur la terrasse du camping, abrités sous un parasol. Dormir en tente n'empêche pas cette campeuse de profiter de son séjour. "On est allés au château de Chambord et dans d'autres châteaux, on a passé du temps dehors, raconte-t-elle le sourire aux lèvres. C'est dommage qu'il pleuve mais ça va, il ne fait pas trop froid. On a eu pas de mal de bonnes journées, la pluie n'est pas un problème. Je ne regrette jamais le camping, même quand il pleut".

Frederico, en revanche, est un peu déçu par la météo mais ce touriste espagnol relativise. "C'est un peu gênant mais ça reste une belle expérience, assure-t-il. Avec un peu d'aide et d'équipement, si on a une grande tente par exemple, on peut quand même passer de bonnes vacances".

Le camping affiche complet

La fréquentation ne baisse pas dans ce camping. Les 46 emplacements sont complets depuis début juillet. "On la chance d'être dans un camping urbain, à proximité de choses à visiter à l'intérieur, comme la cathédrale d'Orléans, les châteaux de la Loire, explique Agnès Guisembert, la responsable. On a également la chance d'avoir une clientèle d'Europe du Nord, ils connaissent la pluie".

Certains clients ont même laissé tomber leurs vacances en bord de mer pour venir dans son camping. "Ils m'ont appelé pour avancer leur séjour au camping parce qu'à la mer, ils veulent se baigner ou aller se balader mais avec ce temps, c'est compliqué. Au moins, ici, ils peuvent se réfugier sous les toits et entre les murs", affirme Agnès Guisembert.

L'autre bonne nouvelle pour cette responsable, c'est que lorsqu'il pleut, les vacanciers se réfugient dans la nourriture et goûtent à ses produits locaux. "Il vaut mieux la pluie que la canicule pour des vacances au camping", conclut-elle.