Le camping de Gisors va fermer pour raison de sécurité : 260 résidents expulsés

En train de nourrir les oies au bord du lac, Jean-Luc Jouvin a acheté son mobil home il y a un an au camping de la ferme de Vaux de Gisors. "Je l'ai acheté 10.000 euros, sans qu'on dise qu'il fallait qu'on parte" s'émeut le retraité qui aime à passer du temps sur ses deux parcelles, louées environ 70 euros par mois chacune à la Ville. "C'est vraiment idiot son truc au maire" dit celui qui a reçu mi-mai son courrier lui demandant de quitter les lieux au plus tard le 15 novembre 2023. "Je veux bien l'enlever s'ils me trouvent un transporteur pour le faire".

Jean-Luc Jouvin devant sa parcelle au camping de la ferme de Vaux. Il a acquis son mobil home il y a un an © Radio France - Laurent Philippot

Avis défavorable pour la sécurité

En juin 2022, la commission de sécurité est passée sur le site de douze hectares, acquis en 1986 par la Ville de Gisors et géré par l'association "Camping de la ferme de Vaux" jusqu'en 2018. La commission a émis un avis défavorable : "On ne peut plus exploiter le camping en l'état" avance le maire José Cerqueira, "il y a des prescriptions qu'il faut lever et que la Ville n'a pas les moyens de lever, comme créer un deuxième accès carrossable de six mètres de large avec une sortie sur la route départementale, c'est inimaginable, et l'espacement entre chaque parcelle qui doit être au minimum de deux mètres. Aujourd'hui je ne sais pas comment faire" se désole l'élu.

La Ville de Gisors a installé une benne à l'entrée du camping pour l'évacuation des déchets des pontons © Radio France - Laurent Philippot

La commission a également avancé des risques d'incendie avec des groupes électrogènes et les panneaux solaires installés par des résidents et la présence de bouteilles de gaz et d'essence sur certaines parcelles. "Ils nous font chier avec les bouteilles de gaz et les panneaux solaires, je ne vois pas pourquoi ça prendrait feu aujourd'hui" s'emporte Jean-Luc Jouvin. "C'est une dérive de quarante ans" pointe José Cerqueira, taclant au passage la municipalité de Marcel Larmanou (PCF) aux manettes jusqu'en 2014.

Un collectif pour dire non aux expulsions

Les 260 résidents recensés sur ce terrain sont eux résolus à rester sur les bords du lac. "Ils feront tout pour qu'on parte, mais nous on fera tout pour rester" alerte Jean-Luc Jouvin. Même détermination de l'autre côté du lac chez Bernard Hurel, au numéro 45 : "Si vraiment ils voulaient à vouloir raser ici, je serai dedans. Ils seront obligés de venir avec le SAMU et les pompiers" dit-il des sanglots dans la voix. Un collectif a été créé et il est prêt à engager une action auprès du tribunal administratif.

Résident au camping de la ferme de Vaux depuis plus de trente ans, Bernard Hurel est prêt à rester jusqu'à bout © Radio France - Laurent Philippot

La Ville cherche des solutions

Les résidents ont jusqu'au 15 novembre 2023 pour quitter les lieux. Depuis le début du mois de juin, le maire José Cerqueira reçoit en mairie ceux qui le souhaitent tous les vendredis. Une cinquantaine de rendez-vous est déjà inscrite à son agenda. "Il y a des gens qui sont prêts à partir, qui comprennent le problème de sécurité. Ils nous demandent de nous occuper de la démolition, pourquoi pas" explique José Cerqueira. Une solution de relogement est à l'étude pour une dizaine de résidents qui sont domiciliés au camping par le centre communal d'action sociale de Gisors.

Le maire l'assure "pour l'instant, il n'y a pas, contrairement à ce qu'on peut entendre ,de projet défini" pour l'avenir du camping de la ferme de Vaux, mais "on ne va pas abandonner ce site, c'est un cadre magnifique" et précise qu'un cabinet va être mandaté pour réfléchir à la valorisation de ces douze hectares, à proximité du centre-ville de Gisors.