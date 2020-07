Le camping de Saint-Hilaire-les-Places reprend des couleurs

Après une fréquentation faible au mois de juin et début juillet, les campings du Limousin voit revenir les vacanciers petit à petit. Le camping municipal de Saint-Hilaire-les-Places a vu son taux d'occupation augmenter. Des touristes qui recherchent les grands espaces.

Enfin ! Claude et Laurence peuvent poser leurs valises dans leur mobil-home. Ce couple des Deux-Sèvres devait normalement venir en mai dernier au camping. "Nous avions réservé ce mobil-home et puis le confinement était arrivé, se souvient Claude. Nous avons donc décalé notre venue dans cette magnifique région !"

Christian, lui, vient depuis 18 ans avec sa caravane dans le camping municipal de Saint-Hilaire-les-Places. Ce Nordiste de Boulogne-sur-Mer attendait avec impatience le début des vacances. "Après le confinement, les vacances font du bien. _Ici c'est la nature, la tranquillité, le repos !_"

Les distances entre les serviettes sont respectées sur la plage du lac près du camping. © Radio France - Thomas Vinclair

La recherche des grands espaces

Aurélie a fait un choix pour ses vacances, celui du camping dans le Limousin. _"C'est magnifique ici avec ce lac. J_e ne me voyais pas aller sur le littoral avec beaucoup de monde cette année." Cécile Bernis a fait le même constat. Elle est directrice du camping municipal. "Ici avec nos grands espaces, les vacanciers n'ont pas à se poser la question "Est-ce que je vais avoir assez de distance avec mon voisin ?" Nous avons beaucoup de réservations. Je suis même surprise de l'arrivée des vacanciers."

Les hébergements sont plein et les emplacements sont occupés à 50%. "Nous avons même vu revenir les Anglais, note la directrice du camping. Avec le Brexit, l'an dernier, les Anglais n'étaient pas venus et cette année, ils sont de retour. Nous avons des Hollandais, Allemands, Danois et bien sûr, des Français."