Le camping Le Futuriste près de Poitiers attend désespérément les vacanciers

Avec ses 123 emplacements, ses deux piscines chauffées à 30°C, et sa vue imprenable sur la vallée du Clain et le parc du Futuroscope, le camping Le Futuriste à Saint-Georges-lès-Baillargeaux a tout pour attirer les touristes. Mais les vacanciers se font désirer en ce début de juillet, "aujourd'hui, nous sommes à moins de 5% de remplissage... Donc effectivement, l'effet Covid ne pardonne pas, les Français sont réticents à partir", explique la patronne Valérie.

L'avenir est incertain

"Une saison fait notre année, juillet-août, c'est notre gagne-pain, et sans touristes, on ne voit pas l'avenir." Pour tenter de rassurer les clients, le camping a mis en place un protocole sanitaire pour limiter les risques de contamination au Covid-19. Masques, gel hydroalcoolique à l'entrée des bassins, distanciation physique dans les sanitaires, etc. Des mesures susceptibles de soulager Frédéric, l'un des premiers vacanciers, arrivé en famille depuis Pontoise, près de Paris.

On a largement privilégié la France pendant nos vacances

"Nous, ça fait des années qu'on fait nos vacances en France et là c'est plus qu'une évidence, c'est une nécessité, avec le chômage et les difficultés des entreprises, pour nous c'est normal, c'est une sorte de participation à la relance de cette économie qui a souffert et s'est bien effondrée".