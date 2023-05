Le campus de Dijon se mobilise pour un étudiant menacé d'expulsion

"Chaque fois que je vois des policiers, j'ai peur. J'ai même peur que l'on vienne frapper chez moi le matin pour m'emmener, et ne plus pouvoir revenir." D'une voix calme, posée, presque douce Mamadou Bah raconte son "parcours du combattant" comme disent ses soutiens, et toute la difficulté de vivre sans-papiers quand on est étudiant.

ⓘ Publicité

Ce jeune Guinéen est arrivé en France il y a presque dix ans pour suivre un master en informatique, mais sa santé lui a joué des tours. Le jeune homme a contacté une hépatite A chronique. Il a perdu presque trois ans d'études et du même coup son titre de séjour, car il a été déclaré "défaillant" à certains examens. "Pour la Préfecture, on ne peut pas redoubler plus de deux fois" explique-t-il. Dès 2017, l'étudiant se retrouve sous le coup d'un obligation de quitter le territoire français (OQTF). Pourtant, Mamadou Bah s'accroche et décroche son Master 2 en Informatique. Il est aujourd'hui développeur, et maitrise plusieurs langages. Une belle compétence qui lui ouvre les portes d'une entreprise dijonnaise pour un stage de fin d'études. "J'aurais dû commencer au mois de mars, mais je ne peux pas effectuer ce stage faute de papiers en règle" souffle Mamadou. "La préfecture me demande de rentrer en Guinée pour refaire une demande de titre de séjour, mais je n'ai pas les moyens d'y retourner. Et puis surtout cette procédure ne va pas prendre un ou deux mois, mais au moins sept mois au minimum. Je vais donc perdre donc tout le bénéfice de mon parcours universitaire."

A 30 ans, ce développeur informatique rêve de pouvoir rester en France © Radio France - Olivier Estran

"Je rêve de vivre en toute légalité.."

Mamadou Bah trouve le soutien de la Commission Solidarité étudiante qui veut défendre son dossier. "C'est vraiment incroyable que tout se retrouve bloqué alors que ce jeune homme est à deux doigts de réussir. C'est quelqu'un d'un grand sérieux et d'une grande gentillesse. Il a su se relever et réussir. On ne peut pas laisser tomber nos jeunes comme ça" souligne Vanessa Vaizant, la responsable de ce services social.

"On a des référents à la préfecture. On compte sur eux. On s'accroche car c'est un étudiant méritant. On demande simplement une prolongation de son titre de séjour pour qu'il puisse effectuer ce stage qui validera son diplôme" espère Nora Zrida, professeur de sport qui n'a pas hésité à héberger un temps ce jeune sans-papiers. "Il y a une chose remarquable, c'est ce que malgré ses difficultés, il reste calme, sans colère et avec une grande confiance dans nos institutions.

"Même en temps que sans-papiers, la liberté que j'ai eu ici je n'aurais pas pu la connaître dans mon pays. Et malgré ces difficultés là, ce sont les meilleurs moments de ma vie" sourit Mamadou Bah. "J'ai l'espoir de pouvoir rester ici, j'aimerai vivre et travailler en France, m'insérer socialement et vivre en toute légalité."

Mamadou Bah a fait également appel aussi au député la 1ere circonscription de Côte-d'Or Didier Martin auprès duquel il assure avoir reçu une écoute attentive. Le dossier est maintenant sur la table de la prefecture. La Commission Solidarité Etudiante espère une bienveillance de l'Etat et une issue heureuse à cette histoire.