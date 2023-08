Le Canal de Bourgogne ne fermera pas entre Venarey-les-Laumes et Pouilly-en-Auxois, confirme le Préfet

Le Canal de Bourgogne ne fermera pas entre Venarey-Les-Laumes et Pouilly-en-Auxois, en Côte-d'Or. "Cette partie du canal vivra", confirme le Préfet de Côte-d'Or, Franck Robine, en marge d'un déplacement consacré au développement du port fluvial de Saint-Jean-de-Losne, mercredi 30 août 2023. Sur cette portion de 12 kilomètres à l'ouest de Dijon, on dénombre 37 passages d'écluses. La navigation y est donc plus lente qu'ailleurs, ce qui n'arrange pas les loueurs de bateaux ou les péniches hôtels. Entre Venarey-Les-Laumes et Pouilly-en-Auxois, selon les chiffres de VNF communiqués par la Préfecture, seuls 200 bateaux sont passés en 2022. Peu de passage et un entretien coûteux, une fermeture avait un temps été évoquée . Ce ne sera donc pas le cas.

Plusieurs millions d'euros, objectif 2025

Face à cette menace, les élus et les acteurs locaux se sont mobilisés. Une réunion a notamment eu lieu au mois de juin 2023. Les parties sont tombées d'accord pour "amorcer un plan d'action" d'ici 2025, avec "une consultation" et "un état des lieux" à venir pour décider de l'avenir de ce segment du canal - dans le but de la rendre plus attractif.

"On regarde la réalité en face, on va pas multiplier par cent la fréquentation. En revanche, savoir comment on développe mieux le tourisme, comment on développe mieux certaines activités économiques, comment on développe mieux aussi le lien entre les parties nord et sud du canal, c'est tout cela qu'il faut regarder, développe le préfet Franck Robine au micro France Bleu Bourgogne. Les choses ne vont pas changer en un an, mais l'impulsion est lancée".

Au delà du plan d'action, des discussions sont en cours entre les différents acteurs sur la question du financement et des subventions autour du projet. Selon le préfet, le montant se calcule "en millions d'euros, et même en dizaines de millions d'euros".