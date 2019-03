Le canal de Nantes à Brest vient de rouvrir, premières balades sur l'eau

Nort-sur-Erdre, France

Partout, le long du canal de Nantes à Brest, on croise des promeneurs, des cyclistes, des familles qui profitent de ce grand soleil. Mais la nouveauté ce week-end, c'est qu'il y a aussi des navigateurs. Ils sont venus chercher le calme de l'eau en remontant les écluses qui ouvrent pour la première fois depuis plusieurs mois.

L'écluse de Quiheix fait le lien entre l'Erdre, et le canal de Nantes à Brest © Radio France - Louis de Bergevin

Devant l'écluse, il y a Guy, avec son grand bateau. Il a été le premier à la franchir vendredi, dès l'ouverture. Depuis qu'il est à la retraite, il habite sur l'eau, et navigue sans cesse, avec des amis, ou seul. "Je passe environ 300 écluses par an. Mais rassurez-vous, il ne ressent jamais la solitude : Moi je connais tous les éclusiers jusqu'à Lorient."

Un bon samedi c'est sur l'eau, avec des copains, si possible" Guy, retraité qui habite sur une péniche

L'apologie de la lenteur

Tous les navigateur rencontrés le disent : ce qui est agréable ici, c'est le calme de l'eau, de la nature. "C'est que du bonheur et c'est l'apologie de la lenteur aussi, insiste Guy, depuis le pont de son bateau. On va très doucement, c'est limité à 8 km/h, dans un calme presque absolu."

Un bateau anglais racheté d'occasion par Guy, qui l'a aménagé. il habite dedans. © Radio France - Louis de Bergevin

"On passe dans des endroits où on ne passe pas d'habitude, explique Bertrand, en sortant de son kayak. Il vient de terminer deux jours sur l'eau, à planter la tente sur les berges pour dormir. Et on voit des choses qu'on n'aperçoit pas de la route, par exemple des nids de hérons." Des paysages exceptionnels, aussi :

La vue d'un bivouac, au réveil, sur les bords de l'Erdre - Bertrand

Un peu en amont, huit amis fêtent l'enterrement de vie de garçon d'un des leurs. Pour ça, ils ont loué un bateau et descendent le canal. "C'est parfait, tu peux te balader où tu veux, t’arrêter où tu veux, insiste Etienne, le futur marié. Si tu veux jouer aux boules avec tes amis, si tu veux déjeuner au soleil. C'est super avantageux. Comme on peut dormir sur place, on peut profiter, aller plus loin et découvrir de nouveaux horizons."

Pause déjeuner lors de l'enterrement de vie de garçon sur le canal de Nantes à Brest © Radio France - Louis de Bergevin

Il y a l'eau, les gens qui se baladent, à vélo, à cheval. Et nous, on profite, entre amis, avec un magnifique repas, la vie est belle." Etienne

Pas besoin de stresser pour profiter de ces balades détentes. Le canal de Nantes à Brest est ouvert jusqu'à fin octobre. Par contre, pour franchir les dix-huit écluses sur la Loire-Atlantique, il y a des horaires d'ouvertures. Et il faut contacter les services du département en cliquant ici.